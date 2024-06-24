Моор поручил выплатить пострадавшим в Дагестане силовикам миллионы рублей

Семьям раненых в Дагестане полицейских выплатят по миллиону рублей. Родственникам погибшего лейтенанта Виталия Мезенцева — три миллиона рублей. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Мы гордимся нашими тюменскими полицейскими. Ребята защищали наших граждан так же, как сегодня всех нас защищают бойцы в зоне СВО. Тюменская область окажет такую же помощь раненым и семье лейтенанта Мезенцева, которую мы оказываем нашим военным. Раненым — по одному миллиону рублей, семье Виталия — три миллиона рублей», — сообщил глава региона.
Губернатор отметил, что раненые полицейские получат в Тюмени необходимую помощь и реабилитацию. Сейчас они находятся в Дагестане, их лечение также координируют и тюменские медики.
После террористической атаки в Дагестане погибли 15 силовиков. Среди них — сотрудник УМВД России по Тюменской области Виталий Мезенцев. Двое его сослуживцев получили тяжелые ранения.
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