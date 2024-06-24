Ставленников «Сургутнефтегаза» прочат в кресло председателя думы Сургута

Депутаты Бехтин и Олейников претендуют на пост спикера думы Сургута

24 июня 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Кресло спикера думы Сургута в ближайшее время может стать вакантным Фото: Алексей Андронов © URA.RU Ставленников «Сургутнефтегаза» прочат в кресло председателя думы Сургута в случае избрания нынешнего спикера Максима Слепова главой города. По данным URA.RU речь идет о депутатах Александре Олейникове и Михаиле Бехтине. Исход выборов мэра станет известен в начале июля, но политэлиты уже сейчас определяются с заменой руководителя в представительном органе власти. «Олейников и Бехтин — оба достаточно авторитетны, чтобы претендовать на эту роль. Но увольняться из нефтяной корпорации ни один из них не собирается. Зарплата там выше, чем на муниципальной службе. Олейников работает начальником отдела в аппарате управления, Бехтин отвечает за мобилизационную подготовку нефтяников. Так что спикером думы кто-то из них будет на неосвобожденной основе», — рассказал инсайдер в политическом истеблишменте Сургута. Олейников в разговоре с URA.RU заявил, что преждевременно говорить о кандидатах на пост спикеры думы Сургута до того момента, пока не будет избран глава города. Бехтин отказался от комментариев, сославшись на занятость. Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Сургута Максим Слепов объявил о том, что собирается принимать участие в выборах главы города. Пока он считается главным претендентом на пост градоначальника из всех 28 кандидатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ставленников «Сургутнефтегаза» прочат в кресло председателя думы Сургута в случае избрания нынешнего спикера Максима Слепова главой города. По данным URA.RU речь идет о депутатах Александре Олейникове и Михаиле Бехтине. Исход выборов мэра станет известен в начале июля, но политэлиты уже сейчас определяются с заменой руководителя в представительном органе власти. «Олейников и Бехтин — оба достаточно авторитетны, чтобы претендовать на эту роль. Но увольняться из нефтяной корпорации ни один из них не собирается. Зарплата там выше, чем на муниципальной службе. Олейников работает начальником отдела в аппарате управления, Бехтин отвечает за мобилизационную подготовку нефтяников. Так что спикером думы кто-то из них будет на неосвобожденной основе», — рассказал инсайдер в политическом истеблишменте Сургута. Олейников в разговоре с URA.RU заявил, что преждевременно говорить о кандидатах на пост спикеры думы Сургута до того момента, пока не будет избран глава города. Бехтин отказался от комментариев, сославшись на занятость. Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Сургута Максим Слепов объявил о том, что собирается принимать участие в выборах главы города. Пока он считается главным претендентом на пост градоначальника из всех 28 кандидатов.