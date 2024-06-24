Кто такой генерал Юрий Содоль, и за что его уволил Зеленский: провал ВСУ, скандалы, пьянство

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Генерал неоднократно попадал в скандалы, его также обвиняли в работе на Россию. URA.RU приводит биографию военнослужащего.
Девиз генерала
Юрий Содоль родился в Чугуеве Харьковской области 26 декабря 1970 года в семье военных. Содоль окончил школу в Мариуполе и продолжил образование в Сумском высшем артиллерийском командном училище, которое он окончил в 1994 году. В 2002 году он получил квалификацию офицера оперативно-тактического уровня после окончания Национальной академии обороны Украины. В 2003 году служил в десантных войсках, придерживаясь девиза — «Никто, кроме нас».
Командир десантной бригады
В 2007 году его назначили командиром 25-й воздушно-десантной бригады. В марте 2018 года он стал командующим Морской пехоты, а затем, в феврале 2024 года, перешел на должность командующего объединенными силами ВСУ. Генерал-лейтенант Содоль был удостоен множества наград, включая звание Героя Украины.
Скандалы, связанные с генералом
Генерал-лейтенант Юрий Содоль стал центральной фигурой в обвинениях, выдвинутых народным депутатом Марьяной Безуглой и военным Богданом Кротевичем. Последний утверждает, что подал жалобу на Содоля в Государственное бюро и просил провести проверку. Об этом писала «Украинская правда». Генерала обвиняли в некомпетентности. Критика в адрес генерала усилилась на фоне успешного наступления российских солдат. Содоля также обвиняли в работе на Россию.
Пьянство во время российского наступления
Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Юрий Содоль во время прорыва ВС РФ в районе Торецка несколько дней находился в одесском ресторане и выпивал. Об этом заявляла депутат Верховной рады Безуглая. Генерала нередко обвиняли в пренебрежении к своим обязанностям.
Посыл о «пропившем» наступление генерале Содоле также подхватили знаменитые и медийные украинские националисты, связанные с батальоном «Азов» (террористическая организация, запрещена в России). Они саботировали приказы генерала.
Ранее Зеленский уволил Содоля. Вместо него командовать Объединенными силами ВСУ будет бригадный генерал Андрей Гнатов.
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