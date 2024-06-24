24 июня 2024

Кто такой генерал Юрий Содоль, и за что его уволил Зеленский: провал ВСУ, скандалы, пьянство

Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
© Служба новостей «URA.RU»
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Генерала Юрия Содоля обвиняли в успешном российском наступлении
Генерала Юрия Содоля обвиняли в успешном российском наступлении Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Генерал неоднократно попадал в скандалы, его также обвиняли в работе на Россию. URA.RU приводит биографию военнослужащего.

Девиз генерала

Юрий Содоль родился в Чугуеве Харьковской области 26 декабря 1970 года в семье военных. Содоль окончил школу в Мариуполе и продолжил образование в Сумском высшем артиллерийском командном училище, которое он окончил в 1994 году. В 2002 году он получил квалификацию офицера оперативно-тактического уровня после окончания Национальной академии обороны Украины. В 2003 году служил в десантных войсках, придерживаясь девиза — «Никто, кроме нас».

Командир десантной бригады

В 2007 году его назначили командиром 25-й воздушно-десантной бригады. В марте 2018 года он стал командующим Морской пехоты, а затем, в феврале 2024 года, перешел на должность командующего объединенными силами ВСУ. Генерал-лейтенант Содоль был удостоен множества наград, включая звание Героя Украины.

Скандалы, связанные с генералом

Генерал-лейтенант Юрий Содоль стал центральной фигурой в обвинениях, выдвинутых народным депутатом Марьяной Безуглой и военным Богданом Кротевичем. Последний утверждает, что подал жалобу на Содоля в Государственное бюро и просил провести проверку. Об этом писала «Украинская правда». Генерала обвиняли в некомпетентности. Критика в адрес генерала усилилась на фоне успешного наступления российских солдат. Содоля также обвиняли в работе на Россию.

Пьянство во время российского наступления

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Юрий Содоль во время прорыва ВС РФ в районе Торецка несколько дней находился в одесском ресторане и выпивал. Об этом заявляла депутат Верховной рады Безуглая. Генерала нередко обвиняли в пренебрежении к своим обязанностям. 

Посыл о «пропившем» наступление генерале Содоле также подхватили знаменитые и медийные украинские националисты, связанные с батальоном «Азов» (террористическая организация, запрещена в России). Они саботировали приказы генерала. 

Ранее Зеленский уволил Содоля. Вместо него командовать Объединенными силами ВСУ будет бригадный генерал Андрей Гнатов. 

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Генерал неоднократно попадал в скандалы, его также обвиняли в работе на Россию. URA.RU приводит биографию военнослужащего. Девиз генерала Юрий Содоль родился в Чугуеве Харьковской области 26 декабря 1970 года в семье военных. Содоль окончил школу в Мариуполе и продолжил образование в Сумском высшем артиллерийском командном училище, которое он окончил в 1994 году. В 2002 году он получил квалификацию офицера оперативно-тактического уровня после окончания Национальной академии обороны Украины. В 2003 году служил в десантных войсках, придерживаясь девиза — «Никто, кроме нас». Командир десантной бригады В 2007 году его назначили командиром 25-й воздушно-десантной бригады. В марте 2018 года он стал командующим Морской пехоты, а затем, в феврале 2024 года, перешел на должность командующего объединенными силами ВСУ. Генерал-лейтенант Содоль был удостоен множества наград, включая звание Героя Украины. Скандалы, связанные с генералом Генерал-лейтенант Юрий Содоль стал центральной фигурой в обвинениях, выдвинутых народным депутатом Марьяной Безуглой и военным Богданом Кротевичем. Последний утверждает, что подал жалобу на Содоля в Государственное бюро и просил провести проверку. Об этом писала «Украинская правда». Генерала обвиняли в некомпетентности. Критика в адрес генерала усилилась на фоне успешного наступления российских солдат. Содоля также обвиняли в работе на Россию. Пьянство во время российского наступления Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Юрий Содоль во время прорыва ВС РФ в районе Торецка несколько дней находился в одесском ресторане и выпивал. Об этом заявляла депутат Верховной рады Безуглая. Генерала нередко обвиняли в пренебрежении к своим обязанностям.  Посыл о «пропившем» наступление генерале Содоле также подхватили знаменитые и медийные украинские националисты, связанные с батальоном «Азов» (террористическая организация, запрещена в России). Они саботировали приказы генерала.  Ранее Зеленский уволил Содоля. Вместо него командовать Объединенными силами ВСУ будет бригадный генерал Андрей Гнатов. 
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