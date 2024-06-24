«Будет шоу»: Хаматова рассказала, чем займется после скандала в театре Латвии

После увольнения из Нового Рижского театра актриса Чулпан Хаматова намерена отправиться в гастрольный тур по Европе и Америке. Зрителям продемонстрируют новое масштабное шоу. По словам Хаматовой, именно с этим связано расторжение контракта с прежним работодателем.
«Гастроли запланированы в Европе и Америке. Будут три новых спектакля с режиссером Дмитрием Крымовым, а затем Михаил Дурненков (драматург — прим. URA.RU) напишет новую пьесу, которая будет показана в Эстонии. После этого, возможно, будет шоу в Театре Дейла», — рассказала Чулпан Хаматова в интервью Starhit.
Информацию об увольнении актрисы из театра распространили латвийские СМИ. Все спектакли с ее участием были отменены, передает RT. По мнению продюсера Павла Рудченко, увольнение Хаматовой связано с ее русским происхождением. Якобы это наносило репутационный ущерб учреждению культуры, пишет «Национальная служба новостей».
Хаматова уже рассказывала журналистам, что у нее достаточно работы вне деятельности в Новом Рижском театре, включая проекты в других странах. Актриса ушла из театра «Современник» и покинул РФ в марте 2022 года. Затем она переехала в Латвию.
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