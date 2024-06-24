В МЧС раскрыли, почему люди не эвакуировались при пожаре во Фрязино

В МЧС: люди не могли эвакуироваться при пожаре во Фрязино из-за угрозы обрушения

25 июня 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Спасатели МЧС продолжают работать на месте ЧП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время пожара в здании во Фрязино произошла серия взрывов, из-за чего люди оказались отрезаны от путей эвакуации. Об этом сообщил замначальника главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов. «Создалась угроза обрушения строительных конструкций. Люди оказались отрезаны от путей эвакуации», — добавил Логинов. По его словам, во время спасательных работ и разведки внутри здания произошла серия взрывов, что привело к быстрому распространению огня. Спасатели МЧС продолжают работать на месте ЧП, принимая все необходимые меры для ликвидации пожара и спасения людей. Ситуация осложняется возможным обрушением здания, что требует особой осторожности и профессионализма от спасательных команд. Подробности о ходе спасательной операции и состоянии пострадавших будут обновляться Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время пожара в здании во Фрязино произошла серия взрывов, из-за чего люди оказались отрезаны от путей эвакуации. Об этом сообщил замначальника главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов. «Создалась угроза обрушения строительных конструкций. Люди оказались отрезаны от путей эвакуации», — добавил Логинов. По его словам, во время спасательных работ и разведки внутри здания произошла серия взрывов, что привело к быстрому распространению огня. Спасатели МЧС продолжают работать на месте ЧП, принимая все необходимые меры для ликвидации пожара и спасения людей. Ситуация осложняется возможным обрушением здания, что требует особой осторожности и профессионализма от спасательных команд. Подробности о ходе спасательной операции и состоянии пострадавших будут обновляться