24 июня 2024

Эндокринолог предупредил об опасности ранних арбузов

Калинчев: ранние арбузы могут стать причиной проблем с ЖКТ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для выбора спелого и безопасного арбуза нет никаких простых и понятных критериев
Для выбора спелого и безопасного арбуза нет никаких простых и понятных критериев Фото:

Ранние арбузы могут стать причиной проблем с ЖКТ. При этом, нет никаких критериев правильного выбора этого плода, поэтому стоит его употреблять только в местах сбора рассказал врач эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев.

«Нет никаких простых и понятных критериев выбора спелого и безопасного продукта. Я бы рекомендовал есть арбузы только в местах их сбора. … Ранние плоды вызвать различные проблемы с пищеварительной системой», — поделился Калинчев с РИА «ФедералПресс».

Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия дождей в России могут подорожать арбузы и дыни из Ростова, Волгограда и Астрахани. Резкая смена температуры сократила урожай плодов 2024 года на 30%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ранние арбузы могут стать причиной проблем с ЖКТ. При этом, нет никаких критериев правильного выбора этого плода, поэтому стоит его употреблять только в местах сбора рассказал врач эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев. «Нет никаких простых и понятных критериев выбора спелого и безопасного продукта. Я бы рекомендовал есть арбузы только в местах их сбора. … Ранние плоды вызвать различные проблемы с пищеварительной системой», — поделился Калинчев с РИА «ФедералПресс». Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия дождей в России могут подорожать арбузы и дыни из Ростова, Волгограда и Астрахани. Резкая смена температуры сократила урожай плодов 2024 года на 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...