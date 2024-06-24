Эндокринолог предупредил об опасности ранних арбузов

Ранние арбузы могут стать причиной проблем с ЖКТ. При этом, нет никаких критериев правильного выбора этого плода, поэтому стоит его употреблять только в местах сбора рассказал врач эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев.
«Нет никаких простых и понятных критериев выбора спелого и безопасного продукта. Я бы рекомендовал есть арбузы только в местах их сбора. … Ранние плоды вызвать различные проблемы с пищеварительной системой», — поделился Калинчев с РИА «ФедералПресс».
Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия дождей в России могут подорожать арбузы и дыни из Ростова, Волгограда и Астрахани. Резкая смена температуры сократила урожай плодов 2024 года на 30%.
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