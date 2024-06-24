24 июня 2024

Госдеп: США неизвестно, кто несет ответственность за атаку на Севастополь

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В результате атаки погибли четыре человека Фото:
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Соединенный Штаты Америки не располагают данными о том, кто является ответственным за ракетный удар по Севастополю 23 июня. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«У нас нет какой-либо оценки по основной атаке, в том числе относительно того, кто именно несет за нее ответственность», — сказал Миллер на брифинге. Об этом пишут РИА Новости.

Ракетный удар по Севастополь совершен днем 23 июня. Произведена атака пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Все они были снаряжены кассетными боевыми частями. В итоге погибли четыре человека, 153 получили ранения. 24 июня в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. Ранее в США заявили, что не причастны к удару по Севастополю. Также было отмечено, что Украина самостоятельно решает, какие цели атаковать.

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Соединенный Штаты Америки не располагают данными о том, кто является ответственным за ракетный удар по Севастополю 23 июня. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. «У нас нет какой-либо оценки по основной атаке, в том числе относительно того, кто именно несет за нее ответственность», — сказал Миллер на брифинге. Об этом пишут РИА Новости. Ракетный удар по Севастополь совершен днем 23 июня. Произведена атака пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Все они были снаряжены кассетными боевыми частями. В итоге погибли четыре человека, 153 получили ранения. 24 июня в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. Ранее в США заявили, что не причастны к удару по Севастополю. Также было отмечено, что Украина самостоятельно решает, какие цели атаковать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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