Госдеп: США неизвестно, кто несет ответственность за атаку на Севастополь

Соединенный Штаты Америки не располагают данными о том, кто является ответственным за ракетный удар по Севастополю 23 июня. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«У нас нет какой-либо оценки по основной атаке, в том числе относительно того, кто именно несет за нее ответственность», — сказал Миллер на брифинге. Об этом пишут РИА Новости.
Ракетный удар по Севастополь совершен днем 23 июня. Произведена атака пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Все они были снаряжены кассетными боевыми частями. В итоге погибли четыре человека, 153 получили ранения. 24 июня в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. Ранее в США заявили, что не причастны к удару по Севастополю. Также было отмечено, что Украина самостоятельно решает, какие цели атаковать.
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