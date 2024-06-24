Над Белгородом прогремели взрывы

Очевидцы сообщили о нескольких взрывах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Белгородской область прогремела серия взрывов. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на информацию от очевидцев.
«Взрывы прогремели в небе над Белгородской областью. Предварительно, сработала система ПВО», — пишет Shot. По словам очевидцев, взрывы прозвучали ближе к полуночи в Белгороде, Грайвороне и Томаровка. Информации о разрушении и пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.