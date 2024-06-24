Над Белгородом прогремели взрывы

25 июня 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщили о нескольких взрывах Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Белгородской область прогремела серия взрывов. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на информацию от очевидцев. «Взрывы прогремели в небе над Белгородской областью. Предварительно, сработала система ПВО», — пишет Shot. По словам очевидцев, взрывы прозвучали ближе к полуночи в Белгороде, Грайвороне и Томаровка. Информации о разрушении и пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Белгородской область прогремела серия взрывов. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на информацию от очевидцев. «Взрывы прогремели в небе над Белгородской областью. Предварительно, сработала система ПВО», — пишет Shot. По словам очевидцев, взрывы прозвучали ближе к полуночи в Белгороде, Грайвороне и Томаровка. Информации о разрушении и пострадавших нет.