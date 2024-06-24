24 июня 2024

Над Белгородом прогремели взрывы

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Очевидцы сообщили о нескольких взрывах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Белгородской область прогремела серия взрывов. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на информацию от очевидцев.

«Взрывы прогремели в небе над Белгородской областью. Предварительно, сработала система ПВО», — пишет Shot. По словам очевидцев, взрывы прозвучали ближе к полуночи в Белгороде, Грайвороне и Томаровка. Информации о разрушении и пострадавших нет.

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Над Белгородской область прогремела серия взрывов. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на информацию от очевидцев. «Взрывы прогремели в небе над Белгородской областью. Предварительно, сработала система ПВО», — пишет Shot. По словам очевидцев, взрывы прозвучали ближе к полуночи в Белгороде, Грайвороне и Томаровка. Информации о разрушении и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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