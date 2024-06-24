Сестра Карла III из-за сотрясения мозга потеряла память

Из-за сотрясения мозга, сестра короля Великобритании Карла III принцесса Анна частично потеряла память. Об этом рассказали врачи принцессы.
«Принцесса Анна столкнулась с частичной потерей памяти в результате сотрясения мозга», — сообщили врачи. Их слова передает газета The Daily Telegraph.
Они добавили, что характер травмы позволяет предположить, что она могла быть получена при катании на лошади. Сейчас 73-летняя Анна не может вспомнить, что произошло, однако потеря памяти, скорее всего, будет временной, подытожили врачи.
Принцесса получила сотрясение мозга на территории своей загородной резиденции Гэтком-парк на западе Англии. Она останется в больнице Саутмид в Бристоле до полного выздоровления.
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