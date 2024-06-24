В Дагестане рассказали о храбрости полицейского перед смертью во время теракта

новость из сюжетаВ Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие
Погибший ходе тракта в Махачкале полицейский за несколько минут до гибели спас мирного жителя. Сержант полиции, инспектор ДПС Хабиб Алиев отказался от укрытия в доме, отправив туда мужчину. Об этом заявили в МВД Дагестана.
«Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме. „Нет, меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься“ — такими были последние слова Хабиба Алиева», — сообщила пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева, передает ТАСС.
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