В Дагестане рассказали о храбрости полицейского перед смертью во время теракта

МВД: погибший в Махачкале полицейский отказался укрыться в жилом доме

25 июня 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Погибший ходе тракта в Махачкале полицейский за несколько минут до гибели спас мирного жителя. Сержант полиции, инспектор ДПС Хабиб Алиев отказался от укрытия в доме, отправив туда мужчину. Об этом заявили в МВД Дагестана. «Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме. „Нет, меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься“ — такими были последние слова Хабиба Алиева», — сообщила пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева, передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибший ходе тракта в Махачкале полицейский за несколько минут до гибели спас мирного жителя. Сержант полиции, инспектор ДПС Хабиб Алиев отказался от укрытия в доме, отправив туда мужчину. Об этом заявили в МВД Дагестана. «Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме. „Нет, меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься“ — такими были последние слова Хабиба Алиева», — сообщила пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева, передает ТАСС.