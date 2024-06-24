24 июня 2024

В Дагестане рассказали о храбрости полицейского перед смертью во время теракта

МВД: погибший в Махачкале полицейский отказался укрыться в жилом доме
© Служба новостей «URA.RU»
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Погибший ходе тракта в Махачкале полицейский за несколько минут до гибели спас мирного жителя. Сержант полиции, инспектор ДПС Хабиб Алиев отказался от укрытия в доме, отправив туда мужчину. Об этом заявили в МВД Дагестана.

«Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме. „Нет, меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься“ — такими были последние слова Хабиба Алиева», — сообщила пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева, передает ТАСС.

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Погибший ходе тракта в Махачкале полицейский за несколько минут до гибели спас мирного жителя. Сержант полиции, инспектор ДПС Хабиб Алиев отказался от укрытия в доме, отправив туда мужчину. Об этом заявили в МВД Дагестана. «Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме. „Нет, меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься“ — такими были последние слова Хабиба Алиева», — сообщила пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева, передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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