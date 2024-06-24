24 июня 2024

ХМАО впервые получил театральную премию «Золотая маска»

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Няганский спектакль «Калечина-малечина» получил «Золотую маску»
Няганский спектакль «Калечина-малечина» получил «Золотую маску» Фото:

Спектакль «Калечина-Малечина» театра юного зрителя в Нягани (ХМАО) стал победителем премии «Золотая маска-2024». Такая награда получается впервые в истории ХМАО, рассказала директор Департамента культуры региона Маргарита Козлова.

«Первая „Золотая маска“ едет в Югру! … Вот она — первая югорская „Золотая маска“ за ансамбль спектакля „Калечина-Малечина“ вручена няганскому Театру юного зрителя», — говорит Козлова в видеопоздравлении, которое опубликовано в telegram-канале няганского ТЮЗа.

Награда вручена за творческие достижения в области театрального искусства. Актеры уже готовы получать поздравления, добавила Козлова.

Ранее URA.RU писало, что жюри национального фестиваля «Золотая маска» приедет в Нягань ради спектакля «Калечина-Малечина», претендующего на премию в трех номинациях. Постановка рассказывает о детских страхах школьницы, которая называет себя «невыросшей».

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Спектакль «Калечина-Малечина» театра юного зрителя в Нягани (ХМАО) стал победителем премии «Золотая маска-2024». Такая награда получается впервые в истории ХМАО, рассказала директор Департамента культуры региона Маргарита Козлова. «Первая „Золотая маска“ едет в Югру! … Вот она — первая югорская „Золотая маска“ за ансамбль спектакля „Калечина-Малечина“ вручена няганскому Театру юного зрителя», — говорит Козлова в видеопоздравлении, которое опубликовано в telegram-канале няганского ТЮЗа. Награда вручена за творческие достижения в области театрального искусства. Актеры уже готовы получать поздравления, добавила Козлова. Ранее URA.RU писало, что жюри национального фестиваля «Золотая маска» приедет в Нягань ради спектакля «Калечина-Малечина», претендующего на премию в трех номинациях. Постановка рассказывает о детских страхах школьницы, которая называет себя «невыросшей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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