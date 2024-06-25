Один из захватчиков СИЗО в Ростове выжил

Даниил Камнев, один из участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, выжил во время инцидента и в настоящий момент находится в больнице. Об этом сообщил его адвокат, уточнив, что Камнева также обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске.
«Да, опознал его (Камнева — прим. URA.RU)», — подтвердил адвокат РИА Новости, говоря о видеоматериалах с места захвата заложников. Он также сообщил, что Камнев жив и, со слов судьи, находится в больнице.
Кроме нового уголовного дела, связанного с захватом заложников, Даниил Камнев обвиняется в подготовке теракта. По данным РИА Новости, в 2020 году он присоединился к ячейке запрещенному на территории РФ экстремистскому религиозному объединению.
Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Террористы требовали, чтобы им предоставили оружие, автомобиль и возможность покинуть СИЗО, а потом улететь из страны, передает «Национальная служба новостей».
Ранее URA.RU рассказывало, что известно о террористах из ростовского СИЗО. В частности, Камнев причастен к ряду преступлений, направленных против государственной безопасности. За новые преступления ему может грозить пожизненное заключение. Сообщалось, что он вышел из комы после тяжелого ранения, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.