Один из захватчиков СИЗО в Ростове выжил

25 июня 2024 в 08:44 Размер текста - 17 +

Один из захватчиков заложников в Ростове-на-Дону выжил и находится в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Даниил Камнев, один из участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, выжил во время инцидента и в настоящий момент находится в больнице. Об этом сообщил его адвокат, уточнив, что Камнева также обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске. Новость по теме В ростовском СИЗО шестеро обвиняемых захватили заложников, они выдвинули требования: что известно. Видео «Да, опознал его (Камнева — прим. URA.RU)», — подтвердил адвокат РИА Новости, говоря о видеоматериалах с места захвата заложников. Он также сообщил, что Камнев жив и, со слов судьи, находится в больнице. Кроме нового уголовного дела, связанного с захватом заложников, Даниил Камнев обвиняется в подготовке теракта. По данным РИА Новости, в 2020 году он присоединился к ячейке запрещенному на территории РФ экстремистскому религиозному объединению. Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Террористы требовали, чтобы им предоставили оружие, автомобиль и возможность покинуть СИЗО, а потом улететь из страны, передает «Национальная служба новостей». Ранее URA.RU рассказывало, что известно о террористах из ростовского СИЗО. В частности, Камнев причастен к ряду преступлений, направленных против государственной безопасности. За новые преступления ему может грозить пожизненное заключение. Сообщалось, что он вышел из комы после тяжелого ранения, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Даниил Камнев, один из участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, выжил во время инцидента и в настоящий момент находится в больнице. Об этом сообщил его адвокат, уточнив, что Камнева также обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске. «Да, опознал его (Камнева — прим. URA.RU)», — подтвердил адвокат РИА Новости, говоря о видеоматериалах с места захвата заложников. Он также сообщил, что Камнев жив и, со слов судьи, находится в больнице. Кроме нового уголовного дела, связанного с захватом заложников, Даниил Камнев обвиняется в подготовке теракта. По данным РИА Новости, в 2020 году он присоединился к ячейке запрещенному на территории РФ экстремистскому религиозному объединению. Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Террористы требовали, чтобы им предоставили оружие, автомобиль и возможность покинуть СИЗО, а потом улететь из страны, передает «Национальная служба новостей». Ранее URA.RU рассказывало, что известно о террористах из ростовского СИЗО. В частности, Камнев причастен к ряду преступлений, направленных против государственной безопасности. За новые преступления ему может грозить пожизненное заключение. Сообщалось, что он вышел из комы после тяжелого ранения, передает 360.ru.