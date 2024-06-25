Один из захватчиков СИЗО в Ростове выжил

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Один из захватчиков заложников в Ростове-на-Дону выжил и находится в больнице Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Даниил Камнев, один из участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, выжил во время инцидента и в настоящий момент находится в больнице. Об этом сообщил его адвокат, уточнив, что Камнева также обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске.

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«Да, опознал его (Камнева — прим. URA.RU)», — подтвердил адвокат РИА Новости, говоря о видеоматериалах с места захвата заложников. Он также сообщил, что Камнев жив и, со слов судьи, находится в больнице.

Кроме нового уголовного дела, связанного с захватом заложников, Даниил Камнев обвиняется в подготовке теракта. По данным РИА Новости, в 2020 году он присоединился к ячейке запрещенному на территории РФ экстремистскому религиозному объединению.

Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Террористы требовали, чтобы им предоставили оружие, автомобиль и возможность покинуть СИЗО, а потом улететь из страны, передает «Национальная служба новостей».

Ранее URA.RU рассказывало, что известно о террористах из ростовского СИЗО. В частности, Камнев причастен к ряду преступлений, направленных против государственной безопасности. За новые преступления ему может грозить пожизненное заключение. Сообщалось, что он вышел из комы после тяжелого ранения, передает 360.ru.

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Даниил Камнев, один из участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, выжил во время инцидента и в настоящий момент находится в больнице. Об этом сообщил его адвокат, уточнив, что Камнева также обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске. «Да, опознал его (Камнева — прим. URA.RU)», — подтвердил адвокат РИА Новости, говоря о видеоматериалах с места захвата заложников. Он также сообщил, что Камнев жив и, со слов судьи, находится в больнице. Кроме нового уголовного дела, связанного с захватом заложников, Даниил Камнев обвиняется в подготовке теракта. По данным РИА Новости, в 2020 году он присоединился к ячейке запрещенному на территории РФ экстремистскому религиозному объединению. Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Террористы требовали, чтобы им предоставили оружие, автомобиль и возможность покинуть СИЗО, а потом улететь из страны, передает «Национальная служба новостей». Ранее URA.RU рассказывало, что известно о террористах из ростовского СИЗО. В частности, Камнев причастен к ряду преступлений, направленных против государственной безопасности. За новые преступления ему может грозить пожизненное заключение. Сообщалось, что он вышел из комы после тяжелого ранения, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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