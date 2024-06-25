Самолет с основателем WikiLeaks неожиданно приземлился в Бангкоке

Джулиан Ассанж летит на остров СайпанФото: Espen Moe/Flickr.com
Самолет с основателем WikiLeaks журналистом Джулианом Ассанжем приземлится в Бангкоке. Об этом сообщило агентство France-Presse.
«Самолет с Ассанжем на борту совершит техническую остановку в аэропорту Бангкока», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что самолет будет дозаправлен, после чего вылетит на остров Сайпан, где пройдет судебное заседание.
Ассанжа в 2012 году обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. 25 июня он был освобожден из тюрьмы Белмарш, пишет 360.ru. Журналист провел в заключении 1901 день, и покинул Великобританию, передает «Национальная служба новостей».
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Самолет с основателем WikiLeaks журналистом Джулианом Ассанжем приземлится в Бангкоке. Об этом сообщило агентство France-Presse. «Самолет с Ассанжем на борту совершит техническую остановку в аэропорту Бангкока», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что самолет будет дозаправлен, после чего вылетит на остров Сайпан, где пройдет судебное заседание. Ассанжа в 2012 году обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. 25 июня он был освобожден из тюрьмы Белмарш, пишет 360.ru. Журналист провел в заключении 1901 день, и покинул Великобританию, передает «Национальная служба новостей».