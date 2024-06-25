Самолет с основателем WikiLeaks неожиданно приземлился в Бангкоке

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Джулиан Ассанж, джулиан ассанж
Джулиан Ассанж летит на остров Сайпан Фото:

Самолет с основателем WikiLeaks журналистом Джулианом Ассанжем приземлится в Бангкоке. Об этом сообщило агентство France-Presse.

«Самолет с Ассанжем на борту совершит техническую остановку в аэропорту Бангкока», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что самолет будет дозаправлен, после чего вылетит на остров Сайпан, где пройдет судебное заседание.

Ассанжа в 2012 году обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. 25 июня он был освобожден из тюрьмы Белмарш, пишет 360.ru. Журналист провел в заключении 1901 день, и покинул Великобританию, передает «Национальная служба новостей».

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Самолет с основателем WikiLeaks журналистом Джулианом Ассанжем приземлится в Бангкоке. Об этом сообщило агентство France-Presse. «Самолет с Ассанжем на борту совершит техническую остановку в аэропорту Бангкока», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что самолет будет дозаправлен, после чего вылетит на остров Сайпан, где пройдет судебное заседание. Ассанжа в 2012 году обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. 25 июня он был освобожден из тюрьмы Белмарш, пишет 360.ru. Журналист провел в заключении 1901 день, и покинул Великобританию, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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