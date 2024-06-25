В мире Самолет с основателем WikiLeaks неожиданно приземлился в Бангкоке 25 июня 2024 в 09:28 Размер текста - 17 + Джулиан Ассанж летит на остров Сайпан Фото: Espen Moe/Flickr.com Самолет с основателем WikiLeaks журналистом Джулианом Ассанжем приземлится в Бангкоке. Об этом сообщило агентство France-Presse. «Самолет с Ассанжем на борту совершит техническую остановку в аэропорту Бангкока», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что самолет будет дозаправлен, после чего вылетит на остров Сайпан, где пройдет судебное заседание. Ассанжа в 2012 году обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. 25 июня он был освобожден из тюрьмы Белмарш, пишет 360.ru. Журналист провел в заключении 1901 день, и покинул Великобританию, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самолет с основателем WikiLeaks журналистом Джулианом Ассанжем приземлится в Бангкоке. Об этом сообщило агентство France-Presse. «Самолет с Ассанжем на борту совершит техническую остановку в аэропорту Бангкока», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что самолет будет дозаправлен, после чего вылетит на остров Сайпан, где пройдет судебное заседание. Ассанжа в 2012 году обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. 25 июня он был освобожден из тюрьмы Белмарш, пишет 360.ru. Журналист провел в заключении 1901 день, и покинул Великобританию, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям