Бастрыкин заинтересовался смертью 15-летнего инвалида в свердловском детдоме

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту смерти 15-летнего ребенка-инвалида в Нижнетуринском детдоме-интернате для умственно отсталых детей (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о предварительных результатах процессуальной проверки», — следует из сообщения. Следователи ведут процессуальную проверку.
Трагедия произошла 23 июня. Ребенок умер после кормления обедом. Тело обнаружила одна из медсестер. На кровати обнаружили рвоту. Примерно через час после обнаружения тела сообщение о ЧП поступило на пульт оперативных служб.
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