Один из боевиков в Дагестане хотел сбежать в никабе после теракта

Один из боевиков, совершивших теракт в Дагестане, планировал сбежать в никабе (традиционный женский головной убор, закрывающий лицо). Об этом сообщили в telegram-каналах.
«У одного из ликвидированных террористов, Даудова Далгата, нашли никаб. По оперативным данным с помощью него он собирался сбежать», — сообщил telegram-канал WarGonzo. Там отметили, что мужчина планировал оставить жену и детей.
В воскресенье, 23 июня, террористы атаковали Махачкалу и Дербент, в результате чего было убито более 15 человек. Национальный антитеррористический комитет заявил, что всего устранили пять террористов: троих в Махачкале, двоих — в Дербенте, передает 360.ru.
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