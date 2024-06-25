Один из боевиков в Дагестане хотел сбежать в никабе после теракта

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Один из дагестанских террористов хотел сбежать в никабе
Один из дагестанских террористов хотел сбежать в никабе Фото:

Один из боевиков, совершивших теракт в Дагестане, планировал сбежать в никабе (традиционный женский головной убор, закрывающий лицо). Об этом сообщили в telegram-каналах. 

«У одного из ликвидированных террористов, Даудова Далгата, нашли никаб. По оперативным данным с помощью него он собирался сбежать», — сообщил telegram-канал WarGonzo. Там отметили, что мужчина планировал оставить жену и детей. 

В воскресенье, 23 июня, террористы атаковали Махачкалу и Дербент, в результате чего было убито более 15 человек.  Национальный антитеррористический комитет заявил, что всего устранили пять террористов: троих в Махачкале, двоих — в Дербенте, передает 360.ru.

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Один из боевиков, совершивших теракт в Дагестане, планировал сбежать в никабе (традиционный женский головной убор, закрывающий лицо). Об этом сообщили в telegram-каналах.  «У одного из ликвидированных террористов, Даудова Далгата, нашли никаб. По оперативным данным с помощью него он собирался сбежать», — сообщил telegram-канал WarGonzo. Там отметили, что мужчина планировал оставить жену и детей.  В воскресенье, 23 июня, террористы атаковали Махачкалу и Дербент, в результате чего было убито более 15 человек.  Национальный антитеррористический комитет заявил, что всего устранили пять террористов: троих в Махачкале, двоих — в Дербенте, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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