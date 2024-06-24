24 июня 2024

Куйвашев отправил в отставку свердловского министра

Свердловский губернатор Куйвашев отправил в отставку главу минстроя Волкова
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум 100+. Екатеринбург, волков михаил
Последние полгода Михаил Волков на работе не появлялся Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев освободил от должности главу регионального минстроя Михаила Волкова. Копия указа есть в распоряжении URA.RU.

«Освободить Волкова Михаила Михайловича от замещаемой должности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 3 августа 2024 года. Трудовой договор считать прекращенным с истечением срока действия срочного трудового договора», — говорится в документе.

Волков возглавляет минстрой с 2016 года. После своего переизбрания в 2022 году Куйвашев при формировании нового состава правительства переназначил министра одним из последних. Контракт Волкова истекал 2 февраля, в последний момент губернатор решил его продлить — в силу некоторых личных обстоятельств у чиновника. С тех пор Волков толком не появлялся на рабочем месте, а обязанности главы минстроя перешли его заместителю Григорию Сурганову. В марте президент России Владимир Путин присвоил Волкову почетное звание заслуженного строителя.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев освободил от должности главу регионального минстроя Михаила Волкова. Копия указа есть в распоряжении URA.RU. «Освободить Волкова Михаила Михайловича от замещаемой должности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 3 августа 2024 года. Трудовой договор считать прекращенным с истечением срока действия срочного трудового договора», — говорится в документе. Волков возглавляет минстрой с 2016 года. После своего переизбрания в 2022 году Куйвашев при формировании нового состава правительства переназначил министра одним из последних. Контракт Волкова истекал 2 февраля, в последний момент губернатор решил его продлить — в силу некоторых личных обстоятельств у чиновника. С тех пор Волков толком не появлялся на рабочем месте, а обязанности главы минстроя перешли его заместителю Григорию Сурганову. В марте президент России Владимир Путин присвоил Волкову почетное звание заслуженного строителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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