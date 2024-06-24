Куйвашев отправил в отставку свердловского министра

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев освободил от должности главу регионального минстроя Михаила Волкова. Копия указа есть в распоряжении URA.RU.
«Освободить Волкова Михаила Михайловича от замещаемой должности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 3 августа 2024 года. Трудовой договор считать прекращенным с истечением срока действия срочного трудового договора», — говорится в документе.
Волков возглавляет минстрой с 2016 года. После своего переизбрания в 2022 году Куйвашев при формировании нового состава правительства переназначил министра одним из последних. Контракт Волкова истекал 2 февраля, в последний момент губернатор решил его продлить — в силу некоторых личных обстоятельств у чиновника. С тех пор Волков толком не появлялся на рабочем месте, а обязанности главы минстроя перешли его заместителю Григорию Сурганову. В марте президент России Владимир Путин присвоил Волкову почетное звание заслуженного строителя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!