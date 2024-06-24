24 июня 2024

В Тюмени продают машину, которую насквозь пробил столб возле ТЦ «Вояж»

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Машину насквозь протаранил столб
Машину насквозь протаранил столб Фото:

В Тюмени продают автомобиль, который возле ТЦ «Вояж» 21 мая 2024 года в результате ДТП насквозь пробил столб. Информация об этом опубликована на сайте бесплатных объявлений.

«ВАЗ (LADA) Granta. 2023 года выпуска, состояние — битый. Пробег: 20 тысяч километров. Был новым автомобилем», — указано в объявлении.

Авария произошла в мае 2024 года возле торгового центра. Во время перевозки павильона «Фрукты» на грузовике задели трос, из-за чего упали два столба. Один из них насквозь пробил машину, еще три авто повредили. Водитель не пострадала, на месте ДТП ей сделали предложение

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В Тюмени продают автомобиль, который возле ТЦ «Вояж» 21 мая 2024 года в результате ДТП насквозь пробил столб. Информация об этом опубликована на сайте бесплатных объявлений. «ВАЗ (LADA) Granta. 2023 года выпуска, состояние — битый. Пробег: 20 тысяч километров. Был новым автомобилем», — указано в объявлении. Авария произошла в мае 2024 года возле торгового центра. Во время перевозки павильона «Фрукты» на грузовике задели трос, из-за чего упали два столба. Один из них насквозь пробил машину, еще три авто повредили. Водитель не пострадала, на месте ДТП ей сделали предложение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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