В Тюмени продают машину, которую насквозь пробил столб возле ТЦ «Вояж»

Машину насквозь протаранил столб
В Тюмени продают автомобиль, который возле ТЦ «Вояж» 21 мая 2024 года в результате ДТП насквозь пробил столб. Информация об этом опубликована на сайте бесплатных объявлений.
«ВАЗ (LADA) Granta. 2023 года выпуска, состояние — битый. Пробег: 20 тысяч километров. Был новым автомобилем», — указано в объявлении.
Авария произошла в мае 2024 года возле торгового центра. Во время перевозки павильона «Фрукты» на грузовике задели трос, из-за чего упали два столба. Один из них насквозь пробил машину, еще три авто повредили. Водитель не пострадала, на месте ДТП ей сделали предложение.
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