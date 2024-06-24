Центр Челябинска перекроют с шести часов утра ради «Атомного выпускного»

В Челябинске улицы Коммуны и Энтузиастов, а также парк имени Гагарина 28 июня перекроют с шести часов утра из-за «Атомного выпускного». Как пояснили URA.RU 25 июня в пресс-службе управления культуры города, сама праздничная программа начнется в 12:00, но для ее подготовки необходимо время.
«В связи с подготовкой и проведением мероприятия, посвященного окончанию учебного года, с 6.00 часов 28 июня до 12.00 часов 29 июня центральная часть Центрального парка культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина будет полностью закрыта для посещения. Также с 6:00 28 июня и до окончания мероприятия будет полностью закрыто движение транспорта по улицам: Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, Энтузиастов от Коммуны до пр. Ленина», — сообщили URA.RU вт пресс-службе управления культуры города.
Там отметили, что все перекрытия движения не затронут работу общественного транспорта. Попасть из одной точки в другую горожане смогут без проблем. А для прогулок по парку Гагарина для жителей будет доступны лес за центральным карьером и дорожки от стадиона им.Е.Елесиной в сторону карьеров и лыжероллерной трассы.
В этом году на «Атомном выпускном» в Челябинске ждут около 8 тысяч выпускников. Списки были сформированы заранее. Шоу-программа будет идти сразу на трех сценах. Хедлайнерами мероприятия станут группа «The Hatters», DJ DUMCHENKOV, а также музыкальный блогер-миллионник ARSLAN (Раиль Арсланов).
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