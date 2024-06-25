Кремль ответил на план Трампа, предложившего шантажировать Украину

Песков о плане сторонников Трампа по Украине: нужно учитывать ситуацию на фронте

25 июня 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков призвал учитывать ситуацию на фронте, обсуждая переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нужно учитывать ситуацию на фронте, говоря о том, что нужно привести Украину к мирным переговорам. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на идею команды экс-президента США Дональда Трампа, который в случае победы на выборах предложила лишить Киев вооружения при отказе от переговоров. «Возможный план советников Трампа по приведению Киева к мирным переговорам должен учитывать ситуацию на фронте», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Команда Трампа предложила стратегию, что в случае победы на выборах, политик согласится выделить Украине новое вооружение только при условии вступления Киева в переговорный процесс. Свой план по мирному урегулированию неоднократно предлагал президент РФ Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нужно учитывать ситуацию на фронте, говоря о том, что нужно привести Украину к мирным переговорам. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на идею команды экс-президента США Дональда Трампа, который в случае победы на выборах предложила лишить Киев вооружения при отказе от переговоров. «Возможный план советников Трампа по приведению Киева к мирным переговорам должен учитывать ситуацию на фронте», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Команда Трампа предложила стратегию, что в случае победы на выборах, политик согласится выделить Украине новое вооружение только при условии вступления Киева в переговорный процесс. Свой план по мирному урегулированию неоднократно предлагал президент РФ Владимир Путин.