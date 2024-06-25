Кремль ответил на план Трампа, предложившего шантажировать Украину

Песков о плане сторонников Трампа по Украине: нужно учитывать ситуацию на фронте
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков призвал учитывать ситуацию на фронте, обсуждая переговоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нужно учитывать ситуацию на фронте, говоря о том, что нужно привести Украину к мирным переговорам. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на идею команды экс-президента США Дональда Трампа, который в случае победы на выборах предложила лишить Киев вооружения при отказе от переговоров.

«Возможный план советников Трампа по приведению Киева к мирным переговорам должен учитывать ситуацию на фронте», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Команда Трампа предложила стратегию, что в случае победы на выборах, политик согласится выделить Украине новое вооружение только при условии вступления Киева в переговорный процесс. Свой план по мирному урегулированию неоднократно предлагал президент РФ Владимир Путин.

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Нужно учитывать ситуацию на фронте, говоря о том, что нужно привести Украину к мирным переговорам. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на идею команды экс-президента США Дональда Трампа, который в случае победы на выборах предложила лишить Киев вооружения при отказе от переговоров. «Возможный план советников Трампа по приведению Киева к мирным переговорам должен учитывать ситуацию на фронте», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Команда Трампа предложила стратегию, что в случае победы на выборах, политик согласится выделить Украине новое вооружение только при условии вступления Киева в переговорный процесс. Свой план по мирному урегулированию неоднократно предлагал президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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