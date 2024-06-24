Свердловчанка, обвинившая медиков в смерти дяди, написала главе СК Бастрыкину

Свердловчанка Ирина Мусихина обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на бездействие следователей в деле о смерти ее дяди Фильдуса Ханова. Соответсвующий документ имеется в распоряжении URA.RU. Мусихина утверждает, что ее дядя скончался в результате некачественной медицинской помощи, которую оказали в больнице Первоуральска. Женщина требует от следственных органов активизировать расследование.
«20 ноября 2023 года следственным отделом по городу Первоуральску СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. На сегодняшний день, спустя почти полгода, по делу не делается ничего. Мы даже не ознакомлены с постановлением о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Также в связи с бездействием следователей г. Первоуральск я была принята на личном приеме и.о. руководителя СУ СК РФ по Свердловской области К.В. Мирошниченко. Однако и это ничего не изменило. Александр Иванович, я прошу вас помочь разобраться в этой страшной для нашей семьи трагедии и посодействовать в передаче уголовного дела в пятый отдел по расследованию особо важных дел, специализирующихся на ятрогенных преступлениях, в связи с волокитой по уголовному делу», — говорится в жалобе.
Ранее URA.RU писало о том, что свердловских врачей обвиняют в некачественной медицинской помощи, которая, по утверждениям родственников, привела к смерти 63-летнего Ханова. Мужчина был доставлен в больницу Первоуральска после вызова скорой помощи и скончался там через четыре дня. По словам племянницы покойного, дядя почувствовал себя плохо 20 октября утром. Мусихина утверждает, что в больнице не выполнили рекомендации специалистов из Екатеринбурга, данной в ходе телемедицинской консультации. Ситуация обострилась после инсульта, который случился у Ханова во время ожидания компьютерной томографии. И, несмотря на последующие меры, 24 октября он скончался.
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