Меликов анонсировал ревизию личных дел чиновников после терактов в Дагестане

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, меликов сергей
Сергей Меликов анонсировал ревизию личных дел чиновников и депутатов Фото:
новость из сюжета
В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

В Дагестане будет проведена ревизия личных дел всех, кто занимает руководящие должности. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие посты в республике, в том числе и депутатов», — сказал Меликов, передает ТАСС. Он также сообщил, что правоохранительные органы выяснят, как формируются спящие ячейки боевиков и кто их финансирует.

Ранее сообщалось, что терактах, совершенных в Дагестане 23 июня приняли участие двое сыновей главы района Магомеда Омарова. Сам чиновник был исключен из партии «Единая Россия». Теракты в Махачкале и Дербенте произошли 23 июня. По последним данным, погибли 23 человека.

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В Дагестане будет проведена ревизия личных дел всех, кто занимает руководящие должности. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. «Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие посты в республике, в том числе и депутатов», — сказал Меликов, передает ТАСС. Он также сообщил, что правоохранительные органы выяснят, как формируются спящие ячейки боевиков и кто их финансирует. Ранее сообщалось, что терактах, совершенных в Дагестане 23 июня приняли участие двое сыновей главы района Магомеда Омарова. Сам чиновник был исключен из партии «Единая Россия». Теракты в Махачкале и Дербенте произошли 23 июня. По последним данным, погибли 23 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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