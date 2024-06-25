Меликов анонсировал ревизию личных дел чиновников после терактов в Дагестане

В Дагестане будет проведена ревизия личных дел всех, кто занимает руководящие должности. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие посты в республике, в том числе и депутатов», — сказал Меликов, передает ТАСС. Он также сообщил, что правоохранительные органы выяснят, как формируются спящие ячейки боевиков и кто их финансирует.
Ранее сообщалось, что терактах, совершенных в Дагестане 23 июня приняли участие двое сыновей главы района Магомеда Омарова. Сам чиновник был исключен из партии «Единая Россия». Теракты в Махачкале и Дербенте произошли 23 июня. По последним данным, погибли 23 человека.
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