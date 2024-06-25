Оппозиция Оренбуржья ударила по слабому месту Паслера на выборах-2024

Кандидат в губернаторы Оренбуржья от «Новых людей» получит второе место
© Служба новостей «URA.RU»
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Выдвижение кандидата от "Новых людей" может помешать Паслеру одержать сокрушительную победу на выборах в Оренбуржье
Выдвижение кандидата от "Новых людей" может помешать Паслеру одержать сокрушительную победу на выборах в Оренбуржье Фото:

«Новые люди» выдвинули против губернатора Оренбургской области Дениса Паслера кандидата, который прославился во время борьбы с паводком. Облизбирком принял документы от депутата заксобрания и известной общественницы Екатерины Калегиной. Эксперты убеждены, что она может занять второе место на выборах главы Оренбуржья. 

«Я думаю, что она наберет хороший процент, потому что главное для кандидата — это полезность для людей и наличие уникальных качеств. У Калегиной это — борьба с паводком. У кандидата могут быть хорошие шансы на второе место. Это было бы успехом для будущих электоральных баталий в Оренбурге для „Новых людей“. Калегина может стать хорошим кандидатом уже на выборах в Госдуму в 2026 году», — считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. 

Калачев: Паводок – одна из основных претензий к властям, для Паслера – это слабое место
Калачев: Паводок – одна из основных претензий к властям, для Паслера – это слабое место
Фото:

По мнению политолога, выдвижение такого кандидата от оппозиции станет серьезным фактором риска для действующего губернатора Паслера. «В силу того, что паводок — одна из основных претензий к властям, для Паслера — это слабое место. Претензий к нему было много и даже ходили слухи, что его могут поменять. Остался осадок», — сообщил Калачев. 

Сама Екатерина Калегина в беседе с URA.RU подчеркнула, что рассчитывает не на второе место, а на победу. По ее словам, предвыборный штаб готовит для этого сильную программу. «В рамках кампании будут мероприятия и по социальной сфере, и по предпринимательству. Нужно ярко заявить о себе. Предпринимательское сообщество за мной. Потенциал у „Новых людей“ есть. Это показали президентские выборы. Запрос очень высокий на новые решения и новых людей», — поделилась с агентством Калегина.

Кандидат от «Новых людей» Калегина руководит фондом «Сохраняя жизнь», лично доставляла гуманитарные грузы в зону паводка, помогала пострадавшим. Женщина работает в законодательном собрании региона.

При этом, политтехнолог Андрей Закожурников, ранее работавший на предвыборных кампаниях в Оренбургской области, сообщил URA.RU, что серьезная интрига на этих выборах в регионе отсутствует. «Выборы пройдут в один тур. Несмотря на стихийные бедствия, Денис Паслер получил одобрение президента пойти на второй срок. Вероятнее всего, выборы пройдут по благоприятному для „Единой России“ сценарию», — считает Закожурников. 

В Оренбурге будут сушить явку, чтобы не дать оппозиции получить хорошие проценты на выборах губернатора
В Оренбурге будут сушить явку, чтобы не дать оппозиции получить хорошие проценты на выборах губернатора
Фото:

Источники URA.RU из политических кругов региона убеждены, что предвыборный штаб действующего губернатора будет всячески сушить явку, так как у «Единой России» в Оренбургской области большой мобилизационный ресурс. Благодаря этому ресурсу, несмотря на недовольство части населения действиями властей во время паводка, партия получит хороший процент. В 2019 году проголосовать за нового губернатора Оренбуржья пришло лишь 39% избирателей. 

«Главная задача оппозиции, будь то „Новые люди“ или КПРФ, привлекать к этим выборам внимание избирателей, потому что власти это внимание, напротив, будут глушить. Если на выборы никто не придет — Паслер может и 80% получить. У тех же коммунистов даже близко нет такого мобилизационного ресурса, как у ЕР», — сообщают инсайдеры агентства. 

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«Новые люди» выдвинули против губернатора Оренбургской области Дениса Паслера кандидата, который прославился во время борьбы с паводком. Облизбирком принял документы от депутата заксобрания и известной общественницы Екатерины Калегиной. Эксперты убеждены, что она может занять второе место на выборах главы Оренбуржья.  «Я думаю, что она наберет хороший процент, потому что главное для кандидата — это полезность для людей и наличие уникальных качеств. У Калегиной это — борьба с паводком. У кандидата могут быть хорошие шансы на второе место. Это было бы успехом для будущих электоральных баталий в Оренбурге для „Новых людей“. Калегина может стать хорошим кандидатом уже на выборах в Госдуму в 2026 году», — считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.  По мнению политолога, выдвижение такого кандидата от оппозиции станет серьезным фактором риска для действующего губернатора Паслера. «В силу того, что паводок — одна из основных претензий к властям, для Паслера — это слабое место. Претензий к нему было много и даже ходили слухи, что его могут поменять. Остался осадок», — сообщил Калачев.  Сама Екатерина Калегина в беседе с URA.RU подчеркнула, что рассчитывает не на второе место, а на победу. По ее словам, предвыборный штаб готовит для этого сильную программу. «В рамках кампании будут мероприятия и по социальной сфере, и по предпринимательству. Нужно ярко заявить о себе. Предпринимательское сообщество за мной. Потенциал у „Новых людей“ есть. Это показали президентские выборы. Запрос очень высокий на новые решения и новых людей», — поделилась с агентством Калегина. При этом, политтехнолог Андрей Закожурников, ранее работавший на предвыборных кампаниях в Оренбургской области, сообщил URA.RU, что серьезная интрига на этих выборах в регионе отсутствует. «Выборы пройдут в один тур. Несмотря на стихийные бедствия, Денис Паслер получил одобрение президента пойти на второй срок. Вероятнее всего, выборы пройдут по благоприятному для „Единой России“ сценарию», — считает Закожурников.  Источники URA.RU из политических кругов региона убеждены, что предвыборный штаб действующего губернатора будет всячески сушить явку, так как у «Единой России» в Оренбургской области большой мобилизационный ресурс. Благодаря этому ресурсу, несмотря на недовольство части населения действиями властей во время паводка, партия получит хороший процент. В 2019 году проголосовать за нового губернатора Оренбуржья пришло лишь 39% избирателей.  «Главная задача оппозиции, будь то „Новые люди“ или КПРФ, привлекать к этим выборам внимание избирателей, потому что власти это внимание, напротив, будут глушить. Если на выборы никто не придет — Паслер может и 80% получить. У тех же коммунистов даже близко нет такого мобилизационного ресурса, как у ЕР», — сообщают инсайдеры агентства. 
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