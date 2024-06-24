Пилот рухнувшего вертолета под Первоуральском потерял память

25 июня 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Чистовский находится в травматологическом отделении (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие Пилот упавшего вертолета под Первоуральском (Свердловская область) Игорь Чистовский не помнит, что в день крушения летел с подругой Эльнара Дворникова. Из-за этого он утверждал, что с ним была его жена Анжелика. Сейчас мужчина находится в первоуральском травматологическом отделении. Информация об этом появилась в telegram. «У Игоря частичная амнезия. Из-за этого после жесткой посадки он сказал спасателям, что с ним была жена Анжелика. Поэтому некоторое время не удавалось установить личность пострадавшей. Его перевели в травматологическое отделение в Первоуральске», — пишет telegram-канал Ural Mash. Дворникова после крушение пережила две операции, благодаря которым пришла в сознание. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Девушка подключена к аппарату ИВЛ. У нее есть собственный бренд одежды Dressclassic, также она занимается мужским ателье. Падение вертолета Robinson произошло вечером 12 июня. Причиной падения могла стать неисправность редуктора. Управлял вертолетом Чистовский. Изначально было понятно, что он пережил падение легче. Эльнару же доставили в больницу в состоянии комы. Всю актуальную информацию о происшествии URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пилот упавшего вертолета под Первоуральском (Свердловская область) Игорь Чистовский не помнит, что в день крушения летел с подругой Эльнара Дворникова. Из-за этого он утверждал, что с ним была его жена Анжелика. Сейчас мужчина находится в первоуральском травматологическом отделении. Информация об этом появилась в telegram. «У Игоря частичная амнезия. Из-за этого после жесткой посадки он сказал спасателям, что с ним была жена Анжелика. Поэтому некоторое время не удавалось установить личность пострадавшей. Его перевели в травматологическое отделение в Первоуральске», — пишет telegram-канал Ural Mash. Дворникова после крушение пережила две операции, благодаря которым пришла в сознание. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Девушка подключена к аппарату ИВЛ. У нее есть собственный бренд одежды Dressclassic, также она занимается мужским ателье. Падение вертолета Robinson произошло вечером 12 июня. Причиной падения могла стать неисправность редуктора. Управлял вертолетом Чистовский. Изначально было понятно, что он пережил падение легче. Эльнару же доставили в больницу в состоянии комы. Всю актуальную информацию о происшествии URA.RU собирает в отдельном сюжете.