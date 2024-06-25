После новости URA.RU дом с насекомыми и плесенью в Ключевске признали аварийным

Жильцы годами добивались ремонта, но безуспешно (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Дом на улице Гоголя, 8, в поселке Ключевск (Свердловская область) после публикации URA.RU был признан непригодным для проживания. Экспертиза показала, что несущие конструкции дома, включая стены, перекрытия и крышу, находятся в ограниченно работоспособном состоянии, а фундамент — в аварийном. Ухудшение состояния здания связано с его физическим износом, что привело к снижению надежности, прочности и устойчивости конструкций. Документ экспертизы URA.RU предоставила местная жительница Светлана.

«Согласно заключению экспертов, капитальный ремонт многоквартирного дома признан нецелесообразным из-за многочисленных дефектов, включая ветхость и аварийность строительных конструкций. В результате было принято решение о признании помещения непригодным для проживания», — поделилась свердловчанка.

В конце февраля жительница Ключевска Светлана, воспитывающая в одиночку троих детей, пожаловалась журналисту URA.RU на грибок в квартире. Женщина посетовала, что из-за повышенной влажности в жилище появились насекомые. Чтобы уберечь своих малолетних детей, она сменила квартиру. Многодетная свердловчанка неоднократно обращалась к чиновникам. Однако дом, построенный в 1982 году и нуждающийся в ремонте, так и не был признан аварийным. Капитальный ремонт был запланирован только на 2032 год.