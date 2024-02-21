Насекомые и плесень «захватили» квартиру свердловской многодетной семьи. Фото, видео

Многодетная семья из Ключевска скитается по квартирам из-за насекомых и плесени

21 февраля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Свердловчанка утверждает, что насекомые и плесень выселили ее из квартиры (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница поселка Ключевск (Свердловская область) Светлана, воспитывающая в одиночку троих детей, пожаловалась на грибок в квартире. Кроме того, з-за повышенной влажности в жилище появились насекомые. Для того, чтобы уберечь своих малолетних детей, женщина сменила квартиру. Теперь мать-одиночка вынуждена 20 тысяч в месяц тратить на съем жилья. Многодетная свердловчанка заявила URA.RU о том, что ее обращения в администрацию не увенчались успехом. «На протяжении нескольких лет мне приходилось проживать в аварийном доме вместе с тремя детьми. В квартире постоянная сырость, которая спровоцировала плесень повсеместно. Я пыталась избавиться от нее, но все бесполезно. Но, как говорится, беда не приходит одна. Не успела я объявить войну плесени, как квартиру заполонили разные насекомые. Условия жизни в один момент стали просто невыносимыми», — рассказала Светлана. Порог собственной квартиры свердловчанка переступала с опаской. По словам женщины, находиться в доме не просто дискомфортно, а опасно — на стенах и в фундаменте появились трещины. «Квартиру в двухэтажке 1982 года постройки на улице Гоголя, 8, я купила в 2016 и практически сразу столкнулась с коммунальными проблемами. Я оббивала пороги чиновников, но в доме для решения проблем ничего не делалось. Ремонт здесь не проводился с советских времен. Специалисты обследовали дом, до признания аварийным, по их мнению, он не дотянул. Капитальный ремонт запланирован лишь на 2032 год», — посетовала женщина. «Наверно тогда я и решилась на переезд. Ведь нет ничего важнее здоровья и безопасности моих детей. В конечном итоге я нашла квартиру в Березовском. Теперь мне приходится платить ежемесячно 20 тысяч рублей. Конечно, я предпочла бы эти деньги тратить на своих детей, например, покупать дочери, которая, между прочим, потрясающе рисует, больше принадлежностей для творчества. К слову, в разваливающемся доме до сих пор живут люди. Есть среди них семьи с инвалидами и многодетные», — отметила Светлана. Редакция URA.RU направила запрос в мэрию Березовского ГО. На момент публикации новости ответ не поступил. В свердловском отделении «Народного фронта» журналисту URA.RU заявили о том, что взяли ситуацию на контроль. «Эксперты Народного фронта опасаются за жителей дома и уже обратились в Следственный комитет с просьбой провести проверку», — отметили в организации. Фото: из личного архива Светланы Фото: из личного архива Светланы Фото: из личного архива Светланы Фото: из личного архива Светланы Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница поселка Ключевск (Свердловская область) Светлана, воспитывающая в одиночку троих детей, пожаловалась на грибок в квартире. Кроме того, з-за повышенной влажности в жилище появились насекомые. Для того, чтобы уберечь своих малолетних детей, женщина сменила квартиру. Теперь мать-одиночка вынуждена 20 тысяч в месяц тратить на съем жилья. Многодетная свердловчанка заявила URA.RU о том, что ее обращения в администрацию не увенчались успехом. «На протяжении нескольких лет мне приходилось проживать в аварийном доме вместе с тремя детьми. В квартире постоянная сырость, которая спровоцировала плесень повсеместно. Я пыталась избавиться от нее, но все бесполезно. Но, как говорится, беда не приходит одна. Не успела я объявить войну плесени, как квартиру заполонили разные насекомые. Условия жизни в один момент стали просто невыносимыми», — рассказала Светлана. Порог собственной квартиры свердловчанка переступала с опаской. По словам женщины, находиться в доме не просто дискомфортно, а опасно — на стенах и в фундаменте появились трещины. «Квартиру в двухэтажке 1982 года постройки на улице Гоголя, 8, я купила в 2016 и практически сразу столкнулась с коммунальными проблемами. Я оббивала пороги чиновников, но в доме для решения проблем ничего не делалось. Ремонт здесь не проводился с советских времен. Специалисты обследовали дом, до признания аварийным, по их мнению, он не дотянул. Капитальный ремонт запланирован лишь на 2032 год», — посетовала женщина. «Наверно тогда я и решилась на переезд. Ведь нет ничего важнее здоровья и безопасности моих детей. В конечном итоге я нашла квартиру в Березовском. Теперь мне приходится платить ежемесячно 20 тысяч рублей. Конечно, я предпочла бы эти деньги тратить на своих детей, например, покупать дочери, которая, между прочим, потрясающе рисует, больше принадлежностей для творчества. К слову, в разваливающемся доме до сих пор живут люди. Есть среди них семьи с инвалидами и многодетные», — отметила Светлана. Редакция URA.RU направила запрос в мэрию Березовского ГО. На момент публикации новости ответ не поступил. В свердловском отделении «Народного фронта» журналисту URA.RU заявили о том, что взяли ситуацию на контроль. «Эксперты Народного фронта опасаются за жителей дома и уже обратились в Следственный комитет с просьбой провести проверку», — отметили в организации.