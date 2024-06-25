Екатеринбуржцу, прописавшему в квартире 1,3 тысячи мигрантов, вынесли приговор

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В сумме нарушитель отдаст 2,5 млн рублей Фото:

Екатеринбуржца, прописавшего в своей квартире 1369 мигрантов, оштрафовали на 1,2 млн рублей, а также осужденному придется отдать государству 1,3 млн за «неосновательное обогащение». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей в доход государства. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с осужденного суммы неосновательного обогащения в размере свыше 1,3 млн рублей», — следует из сообщения. Приговор выносил мировой судья судебного участка № 7 Орджоникидзевского района.

Мужчина с января 2022 года по январь 2024 года фиктивно ставил на учет иностранцев, осознавая, что никто из них в действительности не будет проживать в его квартире. Осужденного могли лишить свободы на срок до трех лет.

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Екатеринбуржца, прописавшего в своей квартире 1369 мигрантов, оштрафовали на 1,2 млн рублей, а также осужденному придется отдать государству 1,3 млн за «неосновательное обогащение». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей в доход государства. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с осужденного суммы неосновательного обогащения в размере свыше 1,3 млн рублей», — следует из сообщения. Приговор выносил мировой судья судебного участка № 7 Орджоникидзевского района. Мужчина с января 2022 года по январь 2024 года фиктивно ставил на учет иностранцев, осознавая, что никто из них в действительности не будет проживать в его квартире. Осужденного могли лишить свободы на срок до трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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