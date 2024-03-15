Екатеринбуржец прописал в своей квартире 1,3 тысячи иностранцев

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Бунт мигрантов
Мужчине грозит три года тюрьмы (архивное фото) Фото:

Житель Екатеринбурга обвиняется в фиктивной постановке на учет в своей квартире 1369 иностранцев. Прокуратура уже передала уголовное дело в суд, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Обвиняемый в период с января 2022 года по январь 2024 года осуществил фиктивную постановку на учет 1369 иностранных граждан по месту пребывания в РФ, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан», — сказано в сообщении. Осужденный осознавал, что никто из иностранцев не будет проживать по его адресу.

В суде дело рассмотрят по существу. «Санкция за данное преступление предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до трех лет», — добавили в прокуратуре.

О подобном случай стало известно 12 марта. Тогда 39-летний екатеринбуржец прописал у себя 3669 человек. Суд оштрафовал мужчину на 1,5 миллиона рублей.

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Житель Екатеринбурга обвиняется в фиктивной постановке на учет в своей квартире 1369 иностранцев. Прокуратура уже передала уголовное дело в суд, рассказали в пресс-службе ведомства. «Обвиняемый в период с января 2022 года по январь 2024 года осуществил фиктивную постановку на учет 1369 иностранных граждан по месту пребывания в РФ, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан», — сказано в сообщении. Осужденный осознавал, что никто из иностранцев не будет проживать по его адресу. В суде дело рассмотрят по существу. «Санкция за данное преступление предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до трех лет», — добавили в прокуратуре. О подобном случай стало известно 12 марта. Тогда 39-летний екатеринбуржец прописал у себя 3669 человек. Суд оштрафовал мужчину на 1,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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