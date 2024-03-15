Екатеринбуржец прописал в своей квартире 1,3 тысячи иностранцев

15 марта 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит три года тюрьмы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Екатеринбурга обвиняется в фиктивной постановке на учет в своей квартире 1369 иностранцев. Прокуратура уже передала уголовное дело в суд, рассказали в пресс-службе ведомства. «Обвиняемый в период с января 2022 года по январь 2024 года осуществил фиктивную постановку на учет 1369 иностранных граждан по месту пребывания в РФ, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан», — сказано в сообщении. Осужденный осознавал, что никто из иностранцев не будет проживать по его адресу. В суде дело рассмотрят по существу. «Санкция за данное преступление предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до трех лет», — добавили в прокуратуре. О подобном случай стало известно 12 марта. Тогда 39-летний екатеринбуржец прописал у себя 3669 человек. Суд оштрафовал мужчину на 1,5 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга обвиняется в фиктивной постановке на учет в своей квартире 1369 иностранцев. Прокуратура уже передала уголовное дело в суд, рассказали в пресс-службе ведомства. «Обвиняемый в период с января 2022 года по январь 2024 года осуществил фиктивную постановку на учет 1369 иностранных граждан по месту пребывания в РФ, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан», — сказано в сообщении. Осужденный осознавал, что никто из иностранцев не будет проживать по его адресу. В суде дело рассмотрят по существу. «Санкция за данное преступление предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до трех лет», — добавили в прокуратуре. О подобном случай стало известно 12 марта. Тогда 39-летний екатеринбуржец прописал у себя 3669 человек. Суд оштрафовал мужчину на 1,5 миллиона рублей.