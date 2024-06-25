Челябинцы стали массово скупать квартиры на вторичном рынке

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В Челябинске за год предложение уменьшилось на 1 тысячу 43 квартиры, на 43,66%
В Челябинске за год предложение уменьшилось на 1 тысячу 43 квартиры, на 43,66% Фото:

В Челябинске в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке снизилось на 44%. При этом за один только предыдущий месяц количество предложений на вторичном рынке снизилось на 121 объект. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«В Челябинске за май 2024 года объем предложения уменьшился на 121 квартиру и составил 1 тысячу 346 объектов. При этом средний предпродажный торг составил 2,14%. В мае квартиры на вторичном рынке продавались за 2 месяца 12 дней», — сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

Челябинские риелторы сообщают о том, что после с 1 июля после отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых еще больше вырастет спрос на вторичное жилье. В среднем в Челябинске ипотечный платеж на новостройки вырастет в 3,55 раза с отменой льготной программы. За новую квартиру, приобретенную по ипотеке после 1 июля 2024 года челябинцам придется отдавать не 29, а 64 тысячи рублей. Для расчетов аналитики «Циан» брали среднюю стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров.

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В Челябинске в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке снизилось на 44%. При этом за один только предыдущий месяц количество предложений на вторичном рынке снизилось на 121 объект. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В Челябинске за май 2024 года объем предложения уменьшился на 121 квартиру и составил 1 тысячу 346 объектов. При этом средний предпродажный торг составил 2,14%. В мае квартиры на вторичном рынке продавались за 2 месяца 12 дней», — сообщили в пресс-службе АН «Этажи». Челябинские риелторы сообщают о том, что после с 1 июля после отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых еще больше вырастет спрос на вторичное жилье. В среднем в Челябинске ипотечный платеж на новостройки вырастет в 3,55 раза с отменой льготной программы. За новую квартиру, приобретенную по ипотеке после 1 июля 2024 года челябинцам придется отдавать не 29, а 64 тысячи рублей. Для расчетов аналитики «Циан» брали среднюю стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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