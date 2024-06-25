В Екатеринбург привезли 20 тонн нектаринов, зараженных турецкими мухами

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Продуктовый магазин с запрещёнными продуктами. Екатеринбург, нектарины
Фрукты отправили на обеззараживание Фото:

В Екатеринбурге специалисты Уральского Россельхознадзора в 20 тоннах нектаринов из Турции выявили партию зараженных восточной фруктовой мухой, которая обитает за границей. Груз отправили на обеззараживание, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Проведен карантинный фитосанитарный контроль партии нектаринов весом 20 тонн, прибывшей из Турции. В результате выявлен карантинный для РФ объект — восточная фруктовая муха. Реализация фруктов запрещена, владельцу груза выдано уведомление о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции», — следует из сообщения.

Собственник добровольно принял решение обеззаразить партию. После проведения повторных исследований продукцию выпустят в оборот.

Ранее специалисты не допустили в продажу почти 20 тонн нектаринов, зараженных личинками опасного вредителя. Опасные фрукты прибыли из Китая. В конце концов их отправили также на обеззараживание.

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В Екатеринбурге специалисты Уральского Россельхознадзора в 20 тоннах нектаринов из Турции выявили партию зараженных восточной фруктовой мухой, которая обитает за границей. Груз отправили на обеззараживание, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «Проведен карантинный фитосанитарный контроль партии нектаринов весом 20 тонн, прибывшей из Турции. В результате выявлен карантинный для РФ объект — восточная фруктовая муха. Реализация фруктов запрещена, владельцу груза выдано уведомление о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции», — следует из сообщения. Собственник добровольно принял решение обеззаразить партию. После проведения повторных исследований продукцию выпустят в оборот. Ранее специалисты не допустили в продажу почти 20 тонн нектаринов, зараженных личинками опасного вредителя. Опасные фрукты прибыли из Китая. В конце концов их отправили также на обеззараживание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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