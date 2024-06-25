В Екатеринбург привезли 20 тонн нектаринов, зараженных турецкими мухами

Фрукты отправили на обеззараживание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге специалисты Уральского Россельхознадзора в 20 тоннах нектаринов из Турции выявили партию зараженных восточной фруктовой мухой, которая обитает за границей. Груз отправили на обеззараживание, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Проведен карантинный фитосанитарный контроль партии нектаринов весом 20 тонн, прибывшей из Турции. В результате выявлен карантинный для РФ объект — восточная фруктовая муха. Реализация фруктов запрещена, владельцу груза выдано уведомление о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции», — следует из сообщения.

Собственник добровольно принял решение обеззаразить партию. После проведения повторных исследований продукцию выпустят в оборот.

Ранее специалисты не допустили в продажу почти 20 тонн нектаринов, зараженных личинками опасного вредителя. Опасные фрукты прибыли из Китая. В конце концов их отправили также на обеззараживание.