В ходе КТО в Дагестане убит сын экс-главы Сергокалинского района

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сын экс-главы Сергокалинского района был ликвидирован в ходе КТО
Сын экс-главы Сергокалинского района был ликвидирован в ходе КТО Фото:

В Дагестане убит сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Это произошло в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщает РИА Новости. 

«В ходе КТО в Дагестане убит сын экс-главы Сергокалинского района», — передает РИА Новости. Сам Омаров был задержан ранее по статье о мелком хулиганстве.

В Дербенте и Махачкале 23 июня прошла серия нападений на церкви, синагоги и представителей власти. В ходе террористических действий были убиты 16 человек. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дагестане убит сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Это произошло в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщает РИА Новости.  «В ходе КТО в Дагестане убит сын экс-главы Сергокалинского района», — передает РИА Новости. Сам Омаров был задержан ранее по статье о мелком хулиганстве. В Дербенте и Махачкале 23 июня прошла серия нападений на церкви, синагоги и представителей власти. В ходе террористических действий были убиты 16 человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...