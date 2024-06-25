Сын экс-главы Сергокалинского района был ликвидирован в ходе КТО
В Дагестане убит сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Это произошло в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщает РИА Новости.
«В ходе КТО в Дагестане убит сын экс-главы Сергокалинского района», — передает РИА Новости. Сам Омаров был задержан ранее по статье о мелком хулиганстве.
В Дербенте и Махачкале 23 июня прошла серия нападений на церкви, синагоги и представителей власти. В ходе террористических действий были убиты 16 человек.
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