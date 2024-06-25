В Свердловской области 21 тысячу жителей покусали клещи

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На Среднем Урале выросло число пострадавших от клещей
На Среднем Урале выросло число пострадавших от клещей Фото:

В Свердловской области с начала сезона клещей (25 марта) от их укусов пострадали 21 тысяча жителей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«По состоянию на 24 июня на территории Свердловской области зарегистрирована 21 тысяча пострадавших от присасывания клещей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода 2023 года и ниже среднего многолетнего уровня в 1,23 раза», — следует из сообщения. С подозрением на энцефалит госпитализированы 94 человека, на боррелиоз — 218 человек.

Еще на прошлой неделе специалисты фиксировали 18,6 тысячи пострадавших. Эти цифры на 12% превышали прошлогодние показатели. Кроме того, в мае наибольшее число пострадавших по РФ от укусов клещей отмечали в Свердловской области.

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В Свердловской области с начала сезона клещей (25 марта) от их укусов пострадали 21 тысяча жителей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «По состоянию на 24 июня на территории Свердловской области зарегистрирована 21 тысяча пострадавших от присасывания клещей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода 2023 года и ниже среднего многолетнего уровня в 1,23 раза», — следует из сообщения. С подозрением на энцефалит госпитализированы 94 человека, на боррелиоз — 218 человек. Еще на прошлой неделе специалисты фиксировали 18,6 тысячи пострадавших. Эти цифры на 12% превышали прошлогодние показатели. Кроме того, в мае наибольшее число пострадавших по РФ от укусов клещей отмечали в Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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