В Свердловской области 21 тысячу жителей покусали клещи

В Свердловской области с начала сезона клещей (25 марта) от их укусов пострадали 21 тысяча жителей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«По состоянию на 24 июня на территории Свердловской области зарегистрирована 21 тысяча пострадавших от присасывания клещей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода 2023 года и ниже среднего многолетнего уровня в 1,23 раза», — следует из сообщения. С подозрением на энцефалит госпитализированы 94 человека, на боррелиоз — 218 человек.
Еще на прошлой неделе специалисты фиксировали 18,6 тысячи пострадавших. Эти цифры на 12% превышали прошлогодние показатели. Кроме того, в мае наибольшее число пострадавших по РФ от укусов клещей отмечали в Свердловской области.
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