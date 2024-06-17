17 июня 2024

В Свердловской области более 18 тысяч жителей пострадали от укусов клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе увеличилось число пострадавших от клещей
В регионе увеличилось число пострадавших от клещей Фото:

В Свердловской области с начала сезона клещей (25 марта) зафиксировано 18,6 тысячи пострадавших от их укусов, что на 12% больше прошлогодних показателей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«По состоянию на 17 июня на территории Свердловской области зарегистрировано 18,6 тысячи пострадавших от присасывания клещей, что на 12% выше аналогичного периода 2023 года и ниже среднего многолетнего уровня на 30%», — следует из сообщения. Еще на прошлой неделе пострадавших насчитывалось 15,4 тысячи человек.

С подозрением на энцефалит госпитализировано 67 человек, на боррелиоз — 173. Диагноз первого вируса подтвержден у 14 человек, а боррелиоз — у 39. Специалисты обработали 11330 гектаров земли, что составляет 100% от плана.

На 3 июня специалисты исследовали 7,7 тысячи особей клещей. В мае наибольшее число пострадавших от укусов клещей зафиксировали в Свердловской области.

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В Свердловской области с начала сезона клещей (25 марта) зафиксировано 18,6 тысячи пострадавших от их укусов, что на 12% больше прошлогодних показателей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «По состоянию на 17 июня на территории Свердловской области зарегистрировано 18,6 тысячи пострадавших от присасывания клещей, что на 12% выше аналогичного периода 2023 года и ниже среднего многолетнего уровня на 30%», — следует из сообщения. Еще на прошлой неделе пострадавших насчитывалось 15,4 тысячи человек. С подозрением на энцефалит госпитализировано 67 человек, на боррелиоз — 173. Диагноз первого вируса подтвержден у 14 человек, а боррелиоз — у 39. Специалисты обработали 11330 гектаров земли, что составляет 100% от плана. На 3 июня специалисты исследовали 7,7 тысячи особей клещей. В мае наибольшее число пострадавших от укусов клещей зафиксировали в Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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