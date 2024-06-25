В Тобольске силовики оцепили территорию возле ресторана

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На месте работают силовики
На месте работают силовики Фото:

В Тобольске (Тюменская область) силовики оцепили территорию возле одного из ресторанов из-за подозрительного предмета. Как сообщили в инфоцентре правительства региона, на месте работают силовики.

«В городе Тобольске сотрудниками правоохранительных органов оцеплена территория, где найден подозрительный предмет. Специалисты проведут его идентификацию. Ситуация находится под контролем», — сообщили в инфоцентре.

По данным очевидцев, территория оцеплена возле нового ресторана «Гедонист». Ранее волна сообщений о минировании прошла в Тюмени.

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В Тобольске (Тюменская область) силовики оцепили территорию возле одного из ресторанов из-за подозрительного предмета. Как сообщили в инфоцентре правительства региона, на месте работают силовики. «В городе Тобольске сотрудниками правоохранительных органов оцеплена территория, где найден подозрительный предмет. Специалисты проведут его идентификацию. Ситуация находится под контролем», — сообщили в инфоцентре. По данным очевидцев, территория оцеплена возле нового ресторана «Гедонист». Ранее волна сообщений о минировании прошла в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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