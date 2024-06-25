«Дочка» «Роснефти» в ХМАО оштрафовала монтажников за аварии на трубопроводах

Нефтегазодобывающая компания «РН-Няганьнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») отсудила у подрядчиков — «Стройинвестпроект» из Нягани (ХМАО) штраф за аварии на своих трубопроводах. Предприятие строило нефтяные объекты на Красноленинском нефтегазоконденсатном месторождении.
«Суд приходит к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком — ООО „СтройИнвестПроект“ — обязательств по договору в части требований к качеству объекта, в связи с чем требование о взыскании штрафов в размере 400 000 руб. заявлено обоснованно. Исковые требования удовлетворить частично: взыскать с ООО „Стройинвестпроект“ в пользу АО „РН-Няганьнефтегаз“ 401 161 руб. 08 коп. — сумму штрафов», — гласит решение, размещенное на официальном сайте арбитражного суда ХМАО.
Между АО «РН-Няганьнефтегаз» и ООО «СтройИнвестПроект» был заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на скважинах и трубопроводах Красноленинского месторождения. На построенных участках нефтесборного трубопровода за несколько месяцев произошло восемь аварий. Расследование установило причину: «ненадлежащее выполнение подрядчиком строительно-монтажных работ».
«РН-Няганьнефтегаз» требовала с подрядчика более трех миллионов рублей, поскольку из-за аварий компания понесла дополнительные расходы: пришлось устранять поломки и строить временный трубопровод на период ремонта. Представители «СтройИнвестПроекта» объяснили в суде, что заказчик начал эксплуатировать трубу преждевременно — до пробных испытаний на прочность и герметичность, поэтому произошли отказы.
Суд частично удовлетворил требования «дочки» «Роснефти»: постановил заплатить по 50 тысяч рублей за каждый отказ трубопровода, но не согласился, что подрядчики должны компенсировать понесенные АО «РН-Няганьнефтегаз» расходы.
Агентство направило запросы в АО «РН-Няганьнефтегаз» и ООО «СтройИнвестПроект» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что арбитражный суд ХМАО вынес решение по искам Природнадзора к компании «РН-Няганьнефтегаз». Предприятие заплатит многомиллионные штрафы за разливы нефти, которые произошли из-за отказа трубопроводов.
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