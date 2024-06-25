Дом, затопление которого взял на контроль Бастрыкин, снова ушел под воду. Фото, видео

25 июня 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Шторм затопил курганские квартиры на улице Линейная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дом курганцев по улице Линейная, 52 затопило во время шторма. Вода из-за ливней сразу пошла по квартирам на первом этаже. В этом доме также отсутствует подвал. Этот дом уже находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Корреспондент URA.RU поговорила с местными жителями, чтобы узнать, как новое аномальное явление в Курганской области отразилось на жизни курганцев. «Живу в этом доме с самого рождения, а это уже 33 года. Топит наш дом после дождей страшно, каждые два-три года. Во время ливней вода со всех дворов стекает к нам. Бывает и такое, что вода стоит в квартирах по колено», — рассказывает журналисту жительница дома Валентина Белозерова. В ее доме вода затопила комнаты. Всю мебель и утварь пришлось поднимать или выносить на улицу. Свои ковры Валентина развешала во дворе, поскольку не успела их убрать, но теперь не уверена, что они успеют высохнуть до нового дождя. Другой житель также рассказывает, что вода начала заходить в квартиры 24 июня в 23:00. Она поднялась из-под пола, а уровень в квартирах достигал около 15-20 сантиметров. У другой жительницы Натальи ливень сломал деревянный пол, стены также начали рушиться. Она рассказывает, что не все вещи удалось поднять и спасти от воды — подняли только стиральную машинку. «Ремонт здесь делать бесполезно. Мы начинали менять пол, но пока устанавливали новые доски, старые уже гнили и так по кругу», — причитает Наталья. Курганцы экстренно спасали вещи, которые мог затопить шторм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Так выглядели квартиры на Линейной во время шторма Фото: читатель URA.RU Жители дома понимают опасность большого дождя. Поэтому они предусмотрительно выключают электричество во время осадков. Жительница рассказывает, что в доме до сих пор стоит старая проводка и жильцам попросту страшно за свое имущество и жизнь. Ливень сказывает не только на домах, но и на здоровье. Валентина рассказывает, что ее сын из-за дождя переболел пневмонией, а сейчас постоянно ходит с насморком. Сама женщина также жалуется на частые простуды. Условия жизни в доме называют ужасными. Наталья успела спасти от шторма только стиральную машину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бастрыкин взял курганский дом на свой контроль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Корреспондент URA.RU направила запрос в пресс-службу мэрии, чтобы узнать, какие действия предпримут представители власти и на что надеяться жильцам дома. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовала доклад о жителях Кургана, проживающих в аварийном и подтапливаемом доме по улице Линейной. В регионе по данному факту возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дом курганцев по улице Линейная, 52 затопило во время шторма. Вода из-за ливней сразу пошла по квартирам на первом этаже. В этом доме также отсутствует подвал. Этот дом уже находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Корреспондент URA.RU поговорила с местными жителями, чтобы узнать, как новое аномальное явление в Курганской области отразилось на жизни курганцев. «Живу в этом доме с самого рождения, а это уже 33 года. Топит наш дом после дождей страшно, каждые два-три года. Во время ливней вода со всех дворов стекает к нам. Бывает и такое, что вода стоит в квартирах по колено», — рассказывает журналисту жительница дома Валентина Белозерова. В ее доме вода затопила комнаты. Всю мебель и утварь пришлось поднимать или выносить на улицу. Свои ковры Валентина развешала во дворе, поскольку не успела их убрать, но теперь не уверена, что они успеют высохнуть до нового дождя. Другой житель также рассказывает, что вода начала заходить в квартиры 24 июня в 23:00. Она поднялась из-под пола, а уровень в квартирах достигал около 15-20 сантиметров. У другой жительницы Натальи ливень сломал деревянный пол, стены также начали рушиться. Она рассказывает, что не все вещи удалось поднять и спасти от воды — подняли только стиральную машинку. «Ремонт здесь делать бесполезно. Мы начинали менять пол, но пока устанавливали новые доски, старые уже гнили и так по кругу», — причитает Наталья. Жители дома понимают опасность большого дождя. Поэтому они предусмотрительно выключают электричество во время осадков. Жительница рассказывает, что в доме до сих пор стоит старая проводка и жильцам попросту страшно за свое имущество и жизнь. Ливень сказывает не только на домах, но и на здоровье. Валентина рассказывает, что ее сын из-за дождя переболел пневмонией, а сейчас постоянно ходит с насморком. Сама женщина также жалуется на частые простуды. Условия жизни в доме называют ужасными. Корреспондент URA.RU направила запрос в пресс-службу мэрии, чтобы узнать, какие действия предпримут представители власти и на что надеяться жильцам дома. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовала доклад о жителях Кургана, проживающих в аварийном и подтапливаемом доме по улице Линейной. В регионе по данному факту возбуждено уголовное дело.