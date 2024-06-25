Пермский хор «Млада» и бард Завалин станут хэдлайнерами Ural Music Night

Среди хэдлайнеров международного музыкального фестиваля Ural Music Night, который состоится в Екатеринбурге, заявлены музыканты из Перми. Это бард Константин Завалин и хор «Млада», указано на сайте «Ночи музыки». В «Младе» URA.RU рассказали, что представят на концерте популярные композиции в оригинальных аранжировках.
«МЛАДАхор выступит на главной сцене фестиваля на Октябрьской площади, где исполнит популярные композиции в оригинальных хоровых аранжировках, созданных творческой командой „Млады“. Также хор даст сольный концерт в Свердловской детской филармонии», — сообщили в хоре.
В Ural Music Night выступит множество музыкантов, среди которых Хаски, Mary Gu, Dead Blonde, Антоха МС, Therr Maitz (Антон Беляев). Фестиваль пройдет 28 июня на более чем 100 площадках города.
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