МИД: Россия в ответ на санкции ограничивает доступ к иностранными СМИ

Россия ограничивает доступ к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов ЕС на территории страны в качестве ответной меры на запрет «любой вещательной активности» для российских СМИ. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», — отмечено в сообщении министерства иностранных дел страны. Там же сообщили, что Россия не раз предупреждала о том, что политически мотивированные притеснения журналистов из РФ и необоснованные запреты СМИ в Евросоюзе «не останутся без реакции».
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