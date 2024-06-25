МИД: Россия в ответ на санкции ограничивает доступ к иностранными СМИ

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ЕС запретил любую вещательную активность РИА "Новости", МИЦ "Известия" и "Российской газете"
ЕС запретил любую вещательную активность РИА "Новости", МИЦ "Известия" и "Российской газете" Фото:

Россия ограничивает доступ к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов ЕС на территории страны в качестве ответной меры на запрет «любой вещательной активности» для российских СМИ. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», — отмечено в сообщении министерства иностранных дел страны. Там же сообщили, что Россия не раз предупреждала о том, что политически мотивированные притеснения журналистов из РФ и необоснованные запреты СМИ в Евросоюзе «не останутся без реакции».

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Россия ограничивает доступ к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов ЕС на территории страны в качестве ответной меры на запрет «любой вещательной активности» для российских СМИ. Об этом сообщили в МИД РФ. «Вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», — отмечено в сообщении министерства иностранных дел страны. Там же сообщили, что Россия не раз предупреждала о том, что политически мотивированные притеснения журналистов из РФ и необоснованные запреты СМИ в Евросоюзе «не останутся без реакции».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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