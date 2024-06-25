В тюменские магазины «Жизньмарт» после скандала с отравлениями перестали ходить покупатели. Фото

В тюменских магазинах «Жизньмарта» стало меньше покупателей
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Магазин готовой еды «ЖизньМарт». Екатеринбург , жизнь март, жизньмарт
По словам тюменцев, покупателей в магазинах стало в разы меньше Фото:
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В Тюмени в магазинах «Жизньмарт» после скандала с отравлениями заметили отток покупателей. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство.

«Наш офис находится в центре, здесь же недалеко несколько магазинов „Жизньмарта“. Раньше в обеденное время там было не протолкнуться, сейчас же народу нет совсем. И так практически в любые часы», — рассказали горожане.

Тюменцы предполагают, что отсутствие покупателей связано с недавними отравлениями продукцией «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Горожане также отметили, что и ассортимент магазинов заметно поредел. «Убрали некоторые готовые блюда и молочные напитки», — добавили собеседники агентства.

В магазинах почти нет посетителей
В магазинах почти нет посетителей
Фото:
Аналогичная ситуация и в другом филиале
Аналогичная ситуация и в другом филиале
Фото:

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В Тюмени в магазинах «Жизньмарт» после скандала с отравлениями заметили отток покупателей. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. «Наш офис находится в центре, здесь же недалеко несколько магазинов „Жизньмарта“. Раньше в обеденное время там было не протолкнуться, сейчас же народу нет совсем. И так практически в любые часы», — рассказали горожане. Тюменцы предполагают, что отсутствие покупателей связано с недавними отравлениями продукцией «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Горожане также отметили, что и ассортимент магазинов заметно поредел. «Убрали некоторые готовые блюда и молочные напитки», — добавили собеседники агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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