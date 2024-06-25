В тюменские магазины «Жизньмарт» после скандала с отравлениями перестали ходить покупатели. Фото

В тюменских магазинах «Жизньмарта» стало меньше покупателей

25 июня 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

По словам тюменцев, покупателей в магазинах стало в разы меньше Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» В Тюмени в магазинах «Жизньмарт» после скандала с отравлениями заметили отток покупателей. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. «Наш офис находится в центре, здесь же недалеко несколько магазинов „Жизньмарта“. Раньше в обеденное время там было не протолкнуться, сейчас же народу нет совсем. И так практически в любые часы», — рассказали горожане. Тюменцы предполагают, что отсутствие покупателей связано с недавними отравлениями продукцией «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Горожане также отметили, что и ассортимент магазинов заметно поредел. «Убрали некоторые готовые блюда и молочные напитки», — добавили собеседники агентства. В магазинах почти нет посетителей Фото: читатель URA.RU Аналогичная ситуация и в другом филиале Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в магазинах «Жизньмарт» после скандала с отравлениями заметили отток покупателей. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. «Наш офис находится в центре, здесь же недалеко несколько магазинов „Жизньмарта“. Раньше в обеденное время там было не протолкнуться, сейчас же народу нет совсем. И так практически в любые часы», — рассказали горожане. Тюменцы предполагают, что отсутствие покупателей связано с недавними отравлениями продукцией «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Горожане также отметили, что и ассортимент магазинов заметно поредел. «Убрали некоторые готовые блюда и молочные напитки», — добавили собеседники агентства.