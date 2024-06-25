В Тюмени в магазинах «Жизньмарт» после скандала с отравлениями заметили отток покупателей. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство.
«Наш офис находится в центре, здесь же недалеко несколько магазинов „Жизньмарта“. Раньше в обеденное время там было не протолкнуться, сейчас же народу нет совсем. И так практически в любые часы», — рассказали горожане.
Тюменцы предполагают, что отсутствие покупателей связано с недавними отравлениями продукцией «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Горожане также отметили, что и ассортимент магазинов заметно поредел. «Убрали некоторые готовые блюда и молочные напитки», — добавили собеседники агентства.
В магазинах почти нет посетителей
Фото: читатель URA.RU
Аналогичная ситуация и в другом филиале
Фото: читатель URA.RU
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В Тюмени в магазинах «Жизньмарт» после скандала с отравлениями заметили отток покупателей. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. «Наш офис находится в центре, здесь же недалеко несколько магазинов „Жизньмарта“. Раньше в обеденное время там было не протолкнуться, сейчас же народу нет совсем. И так практически в любые часы», — рассказали горожане. Тюменцы предполагают, что отсутствие покупателей связано с недавними отравлениями продукцией «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Горожане также отметили, что и ассортимент магазинов заметно поредел. «Убрали некоторые готовые блюда и молочные напитки», — добавили собеседники агентства.