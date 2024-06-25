Трагедия с 11-летним мальчиком, которого придавило грузовым лифтом в торговом центре Урая (ХМАО) произошла из-за допуска ребенка в служебные помещения ТЦ. Таким мнением с журналистом URA.RU поделилась детский омбудсмен Югры Людмила Низамова.
«Я не вижу упущения со стороны органов власти. Там есть проблема с допуском в производственные и не общественные помещения посторонних лиц. Ребенок оказался один на один с оборудованием, которым могут пользоваться только взрослые люди, понимающие как эта техника работает», — пояснила Низамова. По ее словам, важно принимать все меры для обеспечения безопасности детей, чтобы избежать подобных трагедий.
По данным источника в силовых структурах, 11-летний мальчик помогал своей родственнице, работавшей в торговом центре «Перекресток». Ребенка зажало конструкциями грузового лифта, когда он попытался запрыгнуть на платформу, движущуюся вверх с первого этажа.
В произошедшем разбираются сотрудники Следственного комитета и прокуратуры ХМАО. В результате проверки силовики дадут оценку мер безопасности внутри торгового центра, а также действий ответственных за нее работников. Сейчас с семьей погибшего мальчика и свидетелями трагедии работают психологи.
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