Детский омбудсмен ХМАО дала оценку ЧП с ребенком, которого придавило лифтом в ТЦ

Мальчик из Урая, погибший в шахте лифта, имел доступ к служебным помещениям ТЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок, погибший в шахте лифта в одном из ТЦ Урая, помогал родственнице
Ребенок, погибший в шахте лифта в одном из ТЦ Урая, помогал родственнице Фото:

Трагедия с 11-летним мальчиком, которого придавило грузовым лифтом в торговом центре Урая (ХМАО) произошла из-за допуска ребенка в служебные помещения ТЦ. Таким мнением с журналистом URA.RU поделилась детский омбудсмен Югры Людмила Низамова.

«Я не вижу упущения со стороны органов власти. Там есть проблема с допуском в производственные и не общественные помещения посторонних лиц. Ребенок оказался один на один с оборудованием, которым могут пользоваться только взрослые люди, понимающие как эта техника работает», — пояснила Низамова. По ее словам, важно принимать все меры для обеспечения безопасности детей, чтобы избежать подобных трагедий.

По данным источника в силовых структурах, 11-летний мальчик помогал своей родственнице, работавшей в торговом центре «Перекресток». Ребенка зажало конструкциями грузового лифта, когда он попытался запрыгнуть на платформу, движущуюся вверх с первого этажа.

В произошедшем разбираются сотрудники Следственного комитета и прокуратуры ХМАО. В результате проверки силовики дадут оценку мер безопасности внутри торгового центра, а также действий ответственных за нее работников. Сейчас с семьей погибшего мальчика и свидетелями трагедии работают психологи.

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Трагедия с 11-летним мальчиком, которого придавило грузовым лифтом в торговом центре Урая (ХМАО) произошла из-за допуска ребенка в служебные помещения ТЦ. Таким мнением с журналистом URA.RU поделилась детский омбудсмен Югры Людмила Низамова. «Я не вижу упущения со стороны органов власти. Там есть проблема с допуском в производственные и не общественные помещения посторонних лиц. Ребенок оказался один на один с оборудованием, которым могут пользоваться только взрослые люди, понимающие как эта техника работает», — пояснила Низамова. По ее словам, важно принимать все меры для обеспечения безопасности детей, чтобы избежать подобных трагедий. По данным источника в силовых структурах, 11-летний мальчик помогал своей родственнице, работавшей в торговом центре «Перекресток». Ребенка зажало конструкциями грузового лифта, когда он попытался запрыгнуть на платформу, движущуюся вверх с первого этажа. В произошедшем разбираются сотрудники Следственного комитета и прокуратуры ХМАО. В результате проверки силовики дадут оценку мер безопасности внутри торгового центра, а также действий ответственных за нее работников. Сейчас с семьей погибшего мальчика и свидетелями трагедии работают психологи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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