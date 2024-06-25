Российские средства ПВО уничтожили воздушный шар, запущенный с Украины

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ПВО РФ отразила подозрительный воздушный объект, запущенный с Украины
ПВО РФ отразила подозрительный воздушный объект, запущенный с Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью. Он был запущен с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области. Он запущен в воздушное пространство РФ с территории Украины», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

Украина периодически атакует российские приграничные территории. Зачастую ВСУ используют беспилотники. Атакам подвергается, в том числе, и Ростовская область. 

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью. Он был запущен с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.  «Дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области. Он запущен в воздушное пространство РФ с территории Украины», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Украина периодически атакует российские приграничные территории. Зачастую ВСУ используют беспилотники. Атакам подвергается, в том числе, и Ростовская область. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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