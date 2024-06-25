Российские средства ПВО уничтожили воздушный шар, запущенный с Украины

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью. Он был запущен с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области. Он запущен в воздушное пространство РФ с территории Украины», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Украина периодически атакует российские приграничные территории. Зачастую ВСУ используют беспилотники. Атакам подвергается, в том числе, и Ростовская область.
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