Банда рэкетиров избила 54-летнего мужчину в центре Екатеринбурга. Видео

25 июня 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Одного из обидчиков уже задержали, заведено уголовное дело (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге днем 19 июня уличные бойцы Антон Терехин (Шаман) и Евгений Маруняк (Маруня), которых, по словам инсайдеров, нанимают бандитские группы для выполнения грязной работы, во главе с бизнесменом Сергеем Красицким напали на 54-летнего мужчину возле универмага «Большой» на ул. Малышева, 71. Пострадавший находится в больнице с переломом черепа, рассказал URA.RU осведомленный источник, ставший очевидцем потасовки. «На парковке у „Золотого яблока“ скандальный бизнесмен Красицкий совершил групповое нападение с нанесением тяжких телесных повреждений на 54-летнего мужчину, сделавшего замечание молодым людям. Личности нападавших установлены, это Терехин и Маруняк. По факту избиения задержан был только Маруняк по административному правонарушению и отпущен через сутки. Пострадавший с переломом черепа в больнице, врачи не дают никаких прогнозов», — сказал собеседник. По его словам, конфликт начался после того, как мужчины повздорили. В тот момент их разнял прохожий, после чего оба ушли в универмаг, но через несколько минут встретились на выходе. «Тогда подъехали еще двое. Началась перепалка с угрозами, и когда мужчина сделал им замечание, Маруняк напал на него со спины. Далее присоединился Красуцкий, но они разбежались, когда подбежал молодой человек с перцовым баллоном», — пояснил очевидец. После драки Терехин угрожал пострадавшему. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там отметили, что информация об избиении 54-летнего мужчина поступила в отдел полиции № 7. «Со слов пострадавшего, у него произошел конфликт с ранее знакомыми ему мужчинами, перешедший в обоюдную драку. В ходе драке один из оппонентов причинил ему травму головы», — подчеркнули в ведомстве. Следователи территориального ОВД завели и расследуют уголовное дело по части первой ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Терехин считается одним из «свободных» уличных бойцов, которых нанимают для выполнения заданий, требующих особой физической подготовки. Например, в мае 2022-го Терехин и Маруняк якобы вывозили свердловского предпринимателя Максима Степанова в коттедж на разговор о его долгах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 19 июня уличные бойцы Антон Терехин (Шаман) и Евгений Маруняк (Маруня), которых, по словам инсайдеров, нанимают бандитские группы для выполнения грязной работы, во главе с бизнесменом Сергеем Красицким напали на 54-летнего мужчину возле универмага «Большой» на ул. Малышева, 71. Пострадавший находится в больнице с переломом черепа, рассказал URA.RU осведомленный источник, ставший очевидцем потасовки. «На парковке у „Золотого яблока“ скандальный бизнесмен Красицкий совершил групповое нападение с нанесением тяжких телесных повреждений на 54-летнего мужчину, сделавшего замечание молодым людям. Личности нападавших установлены, это Терехин и Маруняк. По факту избиения задержан был только Маруняк по административному правонарушению и отпущен через сутки. Пострадавший с переломом черепа в больнице, врачи не дают никаких прогнозов», — сказал собеседник. По его словам, конфликт начался после того, как мужчины повздорили. В тот момент их разнял прохожий, после чего оба ушли в универмаг, но через несколько минут встретились на выходе. «Тогда подъехали еще двое. Началась перепалка с угрозами, и когда мужчина сделал им замечание, Маруняк напал на него со спины. Далее присоединился Красуцкий, но они разбежались, когда подбежал молодой человек с перцовым баллоном», — пояснил очевидец. После драки Терехин угрожал пострадавшему. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там отметили, что информация об избиении 54-летнего мужчина поступила в отдел полиции № 7. «Со слов пострадавшего, у него произошел конфликт с ранее знакомыми ему мужчинами, перешедший в обоюдную драку. В ходе драке один из оппонентов причинил ему травму головы», — подчеркнули в ведомстве. Следователи территориального ОВД завели и расследуют уголовное дело по части первой ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Терехин считается одним из «свободных» уличных бойцов, которых нанимают для выполнения заданий, требующих особой физической подготовки. Например, в мае 2022-го Терехин и Маруняк якобы вывозили свердловского предпринимателя Максима Степанова в коттедж на разговор о его долгах.