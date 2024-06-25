Верховный суд отменил передачу уральского завода Гайсина государству

25 июня 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Защита Гайсина намерена вернуть пакет акций и учесть интересы всех сторон Фото: Илья Московец © URA.RU Верховный суд РФ 25 июня вернул на рассмотрение дело о национализации уральского завода электрических соединителей «Исеть» бизнесмена Малика Гайсина в суд первой инстанции, тем самым отменив все остальные решения, рассказал URA.RU адвокат Антон Демченко. «Мы озвучили позицию Малика Гайсина, что нарушен срок исковой давности, допущены грубые нарушения гражданско-процессуального кодекса [в ходе рассмотрения дела] и что наш подзащитный не нарушал законы, действовавшие в период его депутатской деятельности с 1996 по 2000 годы. Новое решение приветствуем. Рады, что суды готовы подробно исследовать обстоятельства, вникать», — пояснил Демченко. Как ранее сообщало URA.RU, после изъятия завод перешел под управление «Ростеха» — одного из акционеров предприятия. Как именно будут урегулировать вопрос с новым собственником в случае, если суд примет решение в пользу Гайсина, Демченко конкретно не ответил. «Над правовой позицией будем думать. По-хорошему, завод должен быть передан обратному Гайсину. Возможно, будут переговоры или соглашения, чтобы найти компромиссный вариант. В целом мы настроены на то, чтобы добиться справедливости и учесть интересы всех сторон», — добавил адвокат. У Гайсина был блокирующий пакет акций «Исети» до 2023 года. В марте 2023-го его задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Бизнесмен избирался в Госдуму, а в 1990-е был одним из крупнейших предпринимателей Урала. Ему предъявлено обвинение по трем статьям — ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размер») и ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). По требованию Генпрокуратуры акций «Исети» Гайсин лишился в марте, в декабре его сняли с должности гендиректора предприятия. А в августе 2023-го суд передал государству активы Гайсина стоимостью около трех миллиардов рублей — фармацевтическое предприятие «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд РФ 25 июня вернул на рассмотрение дело о национализации уральского завода электрических соединителей «Исеть» бизнесмена Малика Гайсина в суд первой инстанции, тем самым отменив все остальные решения, рассказал URA.RU адвокат Антон Демченко. «Мы озвучили позицию Малика Гайсина, что нарушен срок исковой давности, допущены грубые нарушения гражданско-процессуального кодекса [в ходе рассмотрения дела] и что наш подзащитный не нарушал законы, действовавшие в период его депутатской деятельности с 1996 по 2000 годы. Новое решение приветствуем. Рады, что суды готовы подробно исследовать обстоятельства, вникать», — пояснил Демченко. Как ранее сообщало URA.RU, после изъятия завод перешел под управление «Ростеха» — одного из акционеров предприятия. Как именно будут урегулировать вопрос с новым собственником в случае, если суд примет решение в пользу Гайсина, Демченко конкретно не ответил. «Над правовой позицией будем думать. По-хорошему, завод должен быть передан обратному Гайсину. Возможно, будут переговоры или соглашения, чтобы найти компромиссный вариант. В целом мы настроены на то, чтобы добиться справедливости и учесть интересы всех сторон», — добавил адвокат. У Гайсина был блокирующий пакет акций «Исети» до 2023 года. В марте 2023-го его задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Бизнесмен избирался в Госдуму, а в 1990-е был одним из крупнейших предпринимателей Урала. Ему предъявлено обвинение по трем статьям — ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размер») и ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). По требованию Генпрокуратуры акций «Исети» Гайсин лишился в марте, в декабре его сняли с должности гендиректора предприятия. А в августе 2023-го суд передал государству активы Гайсина стоимостью около трех миллиардов рублей — фармацевтическое предприятие «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».