Сургутский госуниверситет увеличил квоту на студентов из Индии

Сургутский государственный университет увеличил квоту на студентов из Индии. Об этом URA.RU сообщил источник из образовательной сферы.
«В этом году намерены принять много студентов из Индии. Ожидается примерно 35 человек. Под них уже зарезервировали отдельный этаж в общежитии вуза», — сообщил собеседник.
Сейчас в общежитии вуза проживает около 160 студентов из Индии. Им выделен восьмой и девятый этажи. Для новых планируется выделить еще и седьмой. В СурГУ подтвердили поступление в вуз студентов из Индии. «Планируется набор студентов из Индии в Медицинский институт на специальность "Лечебное дело". Количество мест в общежитии будет определяться по фактическому набору», — сообщили в вузе.
Ранее URA.RU сообщало о стоимости обучения в вузах ХМАО. Медицинская специальность в СурГУ самым дорогим направлением.
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