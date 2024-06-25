Новый мультфильм про трех богатырей стал самым популярным в кинопрокате ХМАО

В ХМАО лидером кинопроката стал летний спецвыпуск «Три богатыря. Ни дня без подвига». Аналитика просмотров представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).
«В ХМАО с 20 по 26 июня мультфильм „Три богатыря. Ни дня без подвига“ посмотрело 3 187 человек. В кинотеатрах округа мультфильм показали 405 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало по восемь человек», — следует из данных ЕАИС.
Спецвыпуск посвящен 20-летию анимационной франшизе «Три богатыря». По сюжету трем богатырям, Алеше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу, предстоит сразиться в интеллектуальном поединке, найти похищенную княжескую корону и спасти друзей из плена волшебного мира снов.
Второе место в топе самых популярных кинопремьер у жителей ХМАО заняла музыкальная комедия «Тур с Иванушками». На третьей позиции в рейтинге расположился мультфильм «10 жизней».
Ранее URA.RU рассказывало о других популярных у югорчан фильмах. Среди них, например, вторая часть сиквела «Головоломки», на которую жители Ханты-Мансийска раскупили билеты на несколько дней вперед.
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