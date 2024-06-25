Евросоюз официально начал переговоры с Украиной о вступлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, евросоюз, украина, флаг, ес, европейский союз,  stock
Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины в объединение стран Фото:

Евросоюз начал приговоры о присоединении Украины в объединение. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня Европейский союз начинает переговоры о вступлении Украины и Молдовы», — подчеркнула глава ЕК. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте комиссии. Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Украина показала решимость стать частью ЕС. По ее словам, Киев начал соответствующие реформы в стране. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб официально запустил переговоры 25 июня.

В июне 2022 года Украине и Молдове предоставили статус кандидата в Евросоюз, передает 360.Ru. Уже тогда отмечалось, что Киев не сможет в ближайшее время стать членом союза. Для этого стране надо было решить ряд ключевых проблем, особенно, связанных с коррупцией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз начал приговоры о присоединении Украины в объединение. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня Европейский союз начинает переговоры о вступлении Украины и Молдовы», — подчеркнула глава ЕК. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте комиссии. Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Украина показала решимость стать частью ЕС. По ее словам, Киев начал соответствующие реформы в стране. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб официально запустил переговоры 25 июня. В июне 2022 года Украине и Молдове предоставили статус кандидата в Евросоюз, передает 360.Ru. Уже тогда отмечалось, что Киев не сможет в ближайшее время стать членом союза. Для этого стране надо было решить ряд ключевых проблем, особенно, связанных с коррупцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...