Евросоюз официально начал переговоры с Украиной о вступлении

Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины в объединение странФото: Официальный сайт президента Украины
Евросоюз начал приговоры о присоединении Украины в объединение. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня Европейский союз начинает переговоры о вступлении Украины и Молдовы», — подчеркнула глава ЕК. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте комиссии. Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Украина показала решимость стать частью ЕС. По ее словам, Киев начал соответствующие реформы в стране. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб официально запустил переговоры 25 июня.
В июне 2022 года Украине и Молдове предоставили статус кандидата в Евросоюз, передает 360.Ru. Уже тогда отмечалось, что Киев не сможет в ближайшее время стать членом союза. Для этого стране надо было решить ряд ключевых проблем, особенно, связанных с коррупцией.
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Евросоюз начал приговоры о присоединении Украины в объединение. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня Европейский союз начинает переговоры о вступлении Украины и Молдовы», — подчеркнула глава ЕК. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте комиссии. Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Украина показала решимость стать частью ЕС. По ее словам, Киев начал соответствующие реформы в стране. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб официально запустил переговоры 25 июня. В июне 2022 года Украине и Молдове предоставили статус кандидата в Евросоюз, передает 360.Ru. Уже тогда отмечалось, что Киев не сможет в ближайшее время стать членом союза. Для этого стране надо было решить ряд ключевых проблем, особенно, связанных с коррупцией.