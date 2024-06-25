Евросоюз официально начал переговоры с Украиной о вступлении

25 июня 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины в объединение стран Фото: Официальный сайт президента Украины Евросоюз начал приговоры о присоединении Украины в объединение. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня Европейский союз начинает переговоры о вступлении Украины и Молдовы», — подчеркнула глава ЕК. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте комиссии. Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Украина показала решимость стать частью ЕС. По ее словам, Киев начал соответствующие реформы в стране. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб официально запустил переговоры 25 июня. В июне 2022 года Украине и Молдове предоставили статус кандидата в Евросоюз, передает 360.Ru. Уже тогда отмечалось, что Киев не сможет в ближайшее время стать членом союза. Для этого стране надо было решить ряд ключевых проблем, особенно, связанных с коррупцией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз начал приговоры о присоединении Украины в объединение. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня Европейский союз начинает переговоры о вступлении Украины и Молдовы», — подчеркнула глава ЕК. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте комиссии. Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Украина показала решимость стать частью ЕС. По ее словам, Киев начал соответствующие реформы в стране. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб официально запустил переговоры 25 июня. В июне 2022 года Украине и Молдове предоставили статус кандидата в Евросоюз, передает 360.Ru. Уже тогда отмечалось, что Киев не сможет в ближайшее время стать членом союза. Для этого стране надо было решить ряд ключевых проблем, особенно, связанных с коррупцией.