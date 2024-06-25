Трепову отправили в колонию

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Дарью Трепову, осужденную на 27 лет лишения свободы за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, увезли из СИЗО в колонию. Об этом сообщил ее адвокат Даниил Берман.

«Трепова убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга. Будет отбывать наказание в одном из регионов России», — приводит РИА Новости слова адвоката.

Теракт, устроенный Треповой, произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Злоумышленница пронесла взрывное устройство на творческий вечер Татарского в кафе на Университетской набережной. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую Трепова подарила военкору. Татарский получил смертельные ранения, еще более 50 человек пострадали.

Трепову признали виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, и использовании поддельных документов. Срок лишения свободы составил 27 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на два года.

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Дарью Трепову, осужденную на 27 лет лишения свободы за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, увезли из СИЗО в колонию. Об этом сообщил ее адвокат Даниил Берман. «Трепова убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга. Будет отбывать наказание в одном из регионов России», — приводит РИА Новости слова адвоката. Теракт, устроенный Треповой, произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Злоумышленница пронесла взрывное устройство на творческий вечер Татарского в кафе на Университетской набережной. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую Трепова подарила военкору. Татарский получил смертельные ранения, еще более 50 человек пострадали. Трепову признали виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, и использовании поддельных документов. Срок лишения свободы составил 27 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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