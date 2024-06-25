Трепову отправили в колонию

25 июня 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Трепова получила самый долгий срок для женщин в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Дарью Трепову, осужденную на 27 лет лишения свободы за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, увезли из СИЗО в колонию. Об этом сообщил ее адвокат Даниил Берман. «Трепова убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга. Будет отбывать наказание в одном из регионов России», — приводит РИА Новости слова адвоката. Теракт, устроенный Треповой, произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Злоумышленница пронесла взрывное устройство на творческий вечер Татарского в кафе на Университетской набережной. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую Трепова подарила военкору. Татарский получил смертельные ранения, еще более 50 человек пострадали. Трепову признали виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, и использовании поддельных документов. Срок лишения свободы составил 27 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дарью Трепову, осужденную на 27 лет лишения свободы за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, увезли из СИЗО в колонию. Об этом сообщил ее адвокат Даниил Берман. «Трепова убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга. Будет отбывать наказание в одном из регионов России», — приводит РИА Новости слова адвоката. Теракт, устроенный Треповой, произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Злоумышленница пронесла взрывное устройство на творческий вечер Татарского в кафе на Университетской набережной. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую Трепова подарила военкору. Татарский получил смертельные ранения, еще более 50 человек пострадали. Трепову признали виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, и использовании поддельных документов. Срок лишения свободы составил 27 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на два года.