Раскрыта личность еще одного террориста, уничтоженного в Дагестане

РИАН: убитый в Дагестане террорист Амадзиев работал слесарем

25 июня 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Один из убитых в Дагестане террорист работал слесарем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Ликвидированный участник терактов в Дагестане, произошедших 23 июня, 32-летний Амбусамад Амадзиев работал слесарем. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов республики. «Среди ликвидированных в Махачкале — 32-летний Абдусамад Амадзиев. Работал слесарем, проблем с законом до этого у него не было», — передает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве. По словам источника, Амадзиев ликвидирован возле кафедрального собора в Махачкале. Ранее суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Ему могут предъявить обвинение в пособничестве террористам, передает 360.ru. В терактах участвовал сын Омарова, он был убит в ходе КТО. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана признался, что знал о ваххабитских убеждениях некоторых своих сыновей и помогал им деньгами, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ликвидированный участник терактов в Дагестане, произошедших 23 июня, 32-летний Амбусамад Амадзиев работал слесарем. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов республики. «Среди ликвидированных в Махачкале — 32-летний Абдусамад Амадзиев. Работал слесарем, проблем с законом до этого у него не было», — передает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве. По словам источника, Амадзиев ликвидирован возле кафедрального собора в Махачкале. Ранее суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Ему могут предъявить обвинение в пособничестве террористам, передает 360.ru. В терактах участвовал сын Омарова, он был убит в ходе КТО. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана признался, что знал о ваххабитских убеждениях некоторых своих сыновей и помогал им деньгами, передает RT.