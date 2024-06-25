Раскрыта личность еще одного террориста, уничтоженного в Дагестане

РИАН: убитый в Дагестане террорист Амадзиев работал слесарем
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Один из убитых в Дагестане террорист работал слесарем Фото:
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Ликвидированный участник терактов в Дагестане, произошедших 23 июня, 32-летний Амбусамад Амадзиев работал слесарем. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов республики.

«Среди ликвидированных в Махачкале — 32-летний Абдусамад Амадзиев. Работал слесарем, проблем с законом до этого у него не было», — передает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве. По словам источника, Амадзиев ликвидирован возле кафедрального собора в Махачкале.

Ранее суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Ему могут предъявить обвинение в пособничестве террористам, передает 360.ru. В терактах участвовал сын Омарова, он был убит в ходе КТО. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана признался, что знал о ваххабитских убеждениях некоторых своих сыновей и помогал им деньгами, передает RT.

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Ликвидированный участник терактов в Дагестане, произошедших 23 июня, 32-летний Амбусамад Амадзиев работал слесарем. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов республики. «Среди ликвидированных в Махачкале — 32-летний Абдусамад Амадзиев. Работал слесарем, проблем с законом до этого у него не было», — передает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве. По словам источника, Амадзиев ликвидирован возле кафедрального собора в Махачкале. Ранее суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Ему могут предъявить обвинение в пособничестве террористам, передает 360.ru. В терактах участвовал сын Омарова, он был убит в ходе КТО. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана признался, что знал о ваххабитских убеждениях некоторых своих сыновей и помогал им деньгами, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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