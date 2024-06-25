Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин посетил Курганскую область для оценки готовности объектов по обращению с опасными отходами, а также проверил строительство такого завода в городе Щучье. В ходе выездного совещания обсуждались вопросы утилизации и ликвидации объектов I и II классов опасности, сообщается в telegram-канале Совета Федерации.
«На территории Экотехнопарка „Щучье“ обсудили ход строительства комплекса, введение в эксплуатацию которого позволит обрабатывать, утилизировать и обезвреживать до 50 тысяч тонн отходов I и II классов опасности в год, что важно для всего Урала как для промышленного региона. Ввод в эксплуатацию Экотехнопарка планируется до конца 2024 года», — рассказал Яцкин в своем telegram-канале.
В регион также приехали другие сенаторы и представители надзорных ведомств, Федерального экологического оператора, госкорпорации «Росатом». Во встрече также участвовали и курганские чиновники. Ранее представители «Росатома» заявляли, что ими внедрены системы безопасности и комплекс мероприятий, которые исключают возможность загрязнения окружающей среды.
Сенаторы проверили строительство завода в Щучье
Фото: telegram-канал Андрея Яцкина
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Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин посетил Курганскую область для оценки готовности объектов по обращению с опасными отходами, а также проверил строительство такого завода в городе Щучье. В ходе выездного совещания обсуждались вопросы утилизации и ликвидации объектов I и II классов опасности, сообщается в telegram-канале Совета Федерации. «На территории Экотехнопарка „Щучье“ обсудили ход строительства комплекса, введение в эксплуатацию которого позволит обрабатывать, утилизировать и обезвреживать до 50 тысяч тонн отходов I и II классов опасности в год, что важно для всего Урала как для промышленного региона. Ввод в эксплуатацию Экотехнопарка планируется до конца 2024 года», — рассказал Яцкин в своем telegram-канале. В регион также приехали другие сенаторы и представители надзорных ведомств, Федерального экологического оператора, госкорпорации «Росатом». Во встрече также участвовали и курганские чиновники. Ранее представители «Росатома» заявляли, что ими внедрены системы безопасности и комплекс мероприятий, которые исключают возможность загрязнения окружающей среды.