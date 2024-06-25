Жители Сургута 2 года ждут обещанную от мэрии скамейку

Жители Сургута два года ждут от мэрии обещанную скамейку на проспекте Мира. Об этом URA.RU сообщила общественник Инна Бирук.
«В 2022 гуду обратилась в мэрию с просьбой установить скамейки на проспекте Мира у Центральной аптеки, куда постоянно пенсионеры приезжают, а там присесть негде. В администрации пообещали все исправить и установить одну. На дворе 2024 год, а скамейки так и нет, хотя город закупал 300 штук еще в прошлом году», — сообщила Бирук.
В администрации общественнице ответили, что скамейка все же была установлена в 2023 году, но ее почти сразу же увезли на ремонт. Для уточнения информации журналист агентства обратился в администрацию. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук попросил власти Сургута не доводить людей до того, чтобы они вымаливали дороги у бога. Местный житель пожаловался главе региона в социальные сети.
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