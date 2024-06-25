Куйвашев похвастался перед новым главой ХМАО Кухаруком кампусом УрФУ. Фото, видео

Свердловский губернатор Куйвашев устроил экскурсию главе ХМАО по кампусу УрФУ
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Руслан Кухарук прилетел в Екатеринбург на форум "Утро"
Руслан Кухарук прилетел в Екатеринбург на форум "Утро" Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел врио главы ХМАО Руслану Кухаруку экскурсию по кампусу УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, где проходит молодежный форум «Утро». Кухаруку кампус понравился, о чем он поделился на встрече с участниками из ХМАО, передает корреспондент URA.RU.

«Мне очень понравилось. Наследие всего того, что готовилось к Универсиаде, где проводили студенческие игры (МФУС-2023). Атмосфера, спортивная инфраструктура и площадки для событийных мероприятий как нельзя лучше отвечают запросам студенческой молодежи да и в принципе активным людям. А вам нравится?», — обратился Кухарук к присутствующим в зале. Те разразились аплодисментами. 

Кухаруку показали, в частности, Дворец водных видов спорта, добавили в департаменте информполитики Свердловской области. Форум «Утро» стартовал 22 июня и продлится до 28 числа. Ключевая тема этого года — работающая молодежь. Помимо Куйвашева и Кухарука на площадке также побывал губернатор Курганской области Вадим Шумков, в ближайшие дни здесь ожидают губернаторов Тюменской области Александра Моора, Челябинской — Алексея Текслера и Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Руслану Кухаруку во Дворце водных видов спорта понравилось
Руслану Кухаруку во Дворце водных видов спорта понравилось
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел врио главы ХМАО Руслану Кухаруку экскурсию по кампусу УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, где проходит молодежный форум «Утро». Кухаруку кампус понравился, о чем он поделился на встрече с участниками из ХМАО, передает корреспондент URA.RU. «Мне очень понравилось. Наследие всего того, что готовилось к Универсиаде, где проводили студенческие игры (МФУС-2023). Атмосфера, спортивная инфраструктура и площадки для событийных мероприятий как нельзя лучше отвечают запросам студенческой молодежи да и в принципе активным людям. А вам нравится?», — обратился Кухарук к присутствующим в зале. Те разразились аплодисментами.  Кухаруку показали, в частности, Дворец водных видов спорта, добавили в департаменте информполитики Свердловской области. Форум «Утро» стартовал 22 июня и продлится до 28 числа. Ключевая тема этого года — работающая молодежь. Помимо Куйвашева и Кухарука на площадке также побывал губернатор Курганской области Вадим Шумков, в ближайшие дни здесь ожидают губернаторов Тюменской области Александра Моора, Челябинской — Алексея Текслера и Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.
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